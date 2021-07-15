Самым горячим должно было получиться лето 2020 года с чемпионатом Европы по футболу и Олимпийскими играми в Токио, но коронавирус сдвинул планы болельщиков на год вперед. Теперь Евро-2020 позади, а спортивный мир перестраивается на Олимпиаду и новый часовой пояс: плюс шесть к Москве. Eurosport.ru отвечает на самые часто задаваемые вопросы о предстоящих Играх.

Где и когда проходит Олимпиада?

Официальные даты – с 23 июля по 8 августа, отсчет начинается церемонией Открытия и заканчивается Закрытием. Страна-организатор – Япония, город – Токио. Дата Токио-2020 сохраняется в названии, несмотря на перенос: в маркетинговых целях.

Олимпийские игры Мишка-неваляшка и Шапко-кот: талисманы России на ОИ-2020 17 ЧАСОВ НАЗАД

На самом деле, соревнования начнутся раньше – 21-го. Это называется минус второй день, 22-е – минус первый. В эти даты стартует групповой этап в футболе (мужские и женские матчи) и женском софтболе.

Состязания пройдут не только в Токио. Футболисты также выступят на стадионах в префектурах Канагава и Сайтама, регионах Тохоку и Хоккайдо. Канагава приютит парусный спорт, Сайтама – стрелков и гольфистов.

Что по коронавирусной безопасности?

Отдельный подробнейший гайд подготовила автор Eurosport.ru Мария Калинина, почитать можно здесь . Если вкратце:

обязательная вакцинация делегаций не требуется;

участники подпишут письменный отказ от претензий, связанных с вероятным заражением;

въезд для иностранных болельщиков запрещен;

после введения в Японии ЧС серьезные ограничения коснутся и местных фанатов – лишь некоторым аренам разрешено принимать 50% от вместимости.

Почему Россия выступает под нейтральным флагом?

Да, российского триколора в Токио-2020 не будет – как и в Пхёнчхане-2018. Спортсмены приехали в нейтральном статусе, но белый, синий и красный цвета флага можно использовать на форме в произвольном порядке. Еще флаги можно проносить на трибуны – но они будут практически полностью закрыты от зрителей.

История тянется уже семь лет, начиная с сочинской Олимпиады 2014 года, где Россию поймали на мошенничестве, грандиозном подлоге допинг-проб и участии государства в масштабных допинговых нарушениях. Все могло закончиться менее плачевно, но Россия снова отличилась – база данных московской антидопинговой лаборатории, где хранились данные проб спортсменов, была отредактирована перед передачей в ВАДА. Отголоски доносятся до сих пор: вечером 14 июля пришла информация из олимпийской сборной по плаванию – на основании данных лаборатории отстранены Вероника Андрусенко и Александр Кудашев.

Вероника Андрусенко Фото: Getty Images

Поэтому поколение чистых российских спортсменов, которое никак не относится ни к Сочи, ни к лаборатории Родченкова, вынуждено терпеть ограничения. Но гайки закрутили не так сурово, как в 2018-м с зимниками: заявки формировались самостоятельно ОКР и национальными федерациями. МОК не вмешивался и не утверждал кандидатуры, баня неугодных без объяснения.

Со стороны международных спортивных властей все выглядит даже лояльнее, чем перед Рио-2016 – тогда из легкоатлетов на Игры попала только Дарья Клишина, а спортсмены с допинговой историей, включая хедлайнера российского плавания Юлию Ефимову, доказывали право на участие в CAS по ускоренной процедуре.

Флага нет, а что с гимном? «Катюша»?

Первоначально комитет спортсменов предложил использовать вместо гимна «Катюшу», но МОК забанил этот вариант – песня якобы слишком ассоциируется с Россией. Поэтому утвердили композицию Петра Ильича Чайковского – фрагмент из концерта №1.

Музыка была написана копозитором в 1874-1875 годах. Впервые концерт исполнил 25 октября 1875-го в Бостоне немецкий пианист Ганс фон Бюлов с оркестром под управлением американского дирижера Бенджамина Ланга. Российская премьера состоялась только в ноябре, оркестром управлял Николай Рубинштейн. Концерт №1 звучал на гастролях Чайковского в США, а в XX веке вошел в репертуар лучших пианистов мира.

Концерт уже использовали в 2021 году на награждениях фигуристов и конькобежцев. Получилось мощно и монументально – замену гимна стоит признать достойной.

Награждение Мишиной и Галлямова под Чайковского

Почему едут только 10 легкоатлетов? Баны все же есть?

К сожалению, локальные запреты от МОК все же были и коснулись самых проблемных видов и федераций – легкой и тяжелой атлетики. На удивление, легкоатлетам повезло больше: World Athletics выдала обратившимся спортсменам нейтральный статус и позволила опальной ВФЛА самой выбрать десятку для участия в Играх.

Лидеры и чемпионы мира Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова получили допуск и не пропустят вторую Олимпиаду подряд – это плюс. Но десятки чистых спортсменов остались дома, кто-то из них потерял единственный шанс выступить на самом важном старте. Они тоже расхлебывают проблемы руководства, только еще и локальные вдобавок к государственным – ВФЛА так и не получила статус соответствия после дела о поддельной справке Данила Лысенко.

Более сурово попали под машину санкций тяжелоатлеты. В Токио едут только двое – Кристина Соболь (весовая категория до 49 кг) и Тимур Наниев (до 109 кг). Это также следствие крупных допинговых проблем, причем не только у России: в течение олимпийского цикла от участия в крупных соревнованиях отстраняли целые федерации. Вот и Россия удержала всего две квоты.

Кристина Соболь Фото: Getty Images

Сколько видов спорта представлены на ОИ-2020? Есть ли новые?

Всего представлено 33 вида, спортсмены разыграют 339 медалей (113 комплектов). В Токио дебютирует пять видов:

бейсбол/софтбол,

карате,

серфинг,

скалолазание,

скейтбординг.

Какие виды спорта успешны для России?

Два золота из двух наверняка будут в синхронном плавании и художественной гимнастике – на это можно ставить квартиры и автомобили. Высшие награды болельщики вправе ждать в спортивной гимнастике, плавании, единоборствах, теннисе, фехтовании и даже обескровленной легкой атлетике, но там Россия не фаворит, а один из претендентов. Наверняка будут и сенсации – было бы неправильно ограничивать список только этими видами.

Даниил Медведев, Аслан Карацев, Андрей Рублев, Россия, ATP Cup Фото: Getty Images

Что касается потенциально медальных игровых дисциплин, то Россия представлена обеими командами в волейболе (мужская сборная брала золото в Лондоне-2012) и женской в гандболе – действующими олимпийскими чемпионками, которые, к сожалению, едут в Токио без Евгения Трефилова. А вот баскетбольный турнир пройдет без России – квалификация закончилась для команды еще на групповом этапе.

Олимпийские игры Олимпийцам объяснили, как отвечать на вопросы о допинге и Крыме ДЕНЬ НАЗАД