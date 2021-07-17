Президент ОКР Станислав Поздняков заявил: «Результаты чемпионатов мира позволяют нам рассчитывать на третье место, с общим набором медалей порядка 50».

«Существуют различные подходы, мы ведем статистику за 2018, 2019 и 2020 годы, в этот период спортсмены успешно выступали, что дает нам право надеяться на количество медалей от 50 до 60. Должно быть около 20-25 золотых медалей, по нашим подсчетам, будет борьба за тройку призеров».

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Вот результаты России на предыдущих летних Олимпиадах XXI века (с учетом последующих дисквалификаций):

Рио-2016: 4 место (56 медалей – 19 золотых, 18 серебряных, 19 бронзовых),

Лондон-2012: 3 место (82 – 24, 26, 32),

Пекин-2008: 3 место (73 – 23, 21, 29),

Афины-2004: 2 место (92 – 27, 27, 38),

Сидней-2000: 2 место (89 – 26, 21, 16).

Елена Исинбаева Фото: Imago

Первое место в последний раз было у Объединенной команды в 1992-м, до этого – четырежды подряд у СССР. С начала нулевых до нынешнего времени общий результат российских летников падал – скорее всего, это связано с работой антидопинга. Но таких провалов, как у зимников в Ванкувере-2010 (всего три золота) все же не было.

В целом расчеты Позднякова и ОКР верны: просматривается борьба за топ-3 неофициального общего зачета, хотя самый вероятный, адекватный и довольно успешный исход – четвертое-шестое место. Слишком сильны американцы, британцы и китайцы.

Где будет золото в 2021-м?

Виды, где Россия завоюет максимум золотых медалей (если, конечно, не вмешаются форс-мажоры), давно известны – это синхронное плавание и художественная гимнастика, в миру – синхронка и художка.

Возможно, это удивит, но синхронистки и художественные гимнастки разыгрывают всего по два комплекта наград, хотя навскидку кажется, что их должно быть не меньше 15-20. Все так – болельщики привыкли к россыпи золота на чемпионатах мира. В бассейне показывают соло-программы, выступают дуэты, смешанные дуэты и группы, номера бывают технические и произвольные. Гимнастки выходят на помост с обручем, булавами, лентой и мячом – помимо многоборья, медали ЧМ разыгрываются в отдельных упражнениях.

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко (ЧМ-2019) Фото: Getty Images

Но на Олимпиаде синхронистки выступят только в дуэтах и командах, гимнастки-художницы – лишь в личном и командном многоборье. Поэтому персональное золото Игр в художественной гимнастике неимоверно ценно по сравнению с чемпионатом мира: порой у спортсменок бывает один шанс за карьеру. В затянувшемся олимпийском цикле перед Токио доминируют сестры-близнецы Аверины, и с высшей наградой Олимпиады уедет либо Арина, либо Дина. В дуэтах у синхронисток выступят пятикратная Светлана Ромашина и чемпионка Рио в группе Светлана Колесниченко.

У соперниц шансов действительно мало: на ЧМ-2019 по водным видам в Кванджу российские синхронисты не завоевали золото только в одном виде из 10 – попросту не были заявлены на командную дисциплину хайлайт. На последнем ЧМ по художественной гимнастике Россия взяла восемь побед из девяти.

И это все? А как же спортивные гимнасты, легкоатлеты, пловцы, борцы?

Конечно, не все – медали будут и в спортивной гимнастике, и в легкой атлетике, и в плавании. Но в этих медалеемких видах Россия – один из претендентов, а не безоговорочный фаворит. Гимнасты Никита Нагорный и Артур Далалоян будут штурмовать золото и в самом престижном личном, и в любимом болельщиками командном многоборье вместе с такими же опытными Давидом Белявским и Денисом Аблязиным. Женская команда во главе с лидером Ангелиной Мельниковой вряд ли поборется за золото – слишком сильна великолепная американская прима Симона Байлз – но медали российским гимнасткам точно по силам.

Артур Далалоян и Никита Нагорный Фото: Getty Images

Готово к триумфу и новое поколение российских пловцов. На ЧМ-2019 золотые медали взяли Антон Чупков и Евгений Рылов, за два года сразу несколько мировых рекордов на спине (правда, на неолимпийской 50-метровке) поставил Климент Колесников. День 200-метровок уже два чемпионата мира подряд выдается суперсчастливым для России: Чупков берет золото брассом, Рылов – на спине, а в женском брассе блистает Юлия Ефимова. К сожалению, на ОИ-2020 хет-трик повторить не удастся: Ефимова не отобралась на коронную дистанцию и поплывет только стометровку. Штаб не делает замену, хотя к Играм Юлия подошла в лучшей форме, чем соперницы – Евгения Чикунова и Мария Темникова. Предпочтение национальному отбору, который состоялся еще в апреле, может лишить Россию потенциального золота, а Ефимову – лучшего и последнего шанса наконец взять первое место на Играх.

Легкая атлетика – отдельный кейс: в Токио по решению World Athletics отправились только десять российских спортсменов. Среди них – трио чемпионов мира, которые весь олимпийский цикл боролись за свои права и потеряли год выступлений: Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова. Мария восстанавливалась после травмы, Сергей медленно входил в сезон из-за допингового разбирательства, но оба отлично умеют выходить на пик формы к главным стартам. Сидорова запрыгивала в топ-3 этапов «Бриллиантовой лиги», а еще на медали способны Михаил Акименко, Илья Иванюк и Дарья Клишина.

И, конечно, борьба: вольная, греко-римская и отдельная в женской категории. Медали будут: нужно присмотреться к Мусе Евлоеву, Абдулрашиду Садулаеву, Заурбеку Сидакову и Наталье Воробьевой.

А еще – фехтование. Сенсационная чемпионка Рио Яна Егорян стала мамой и пропустит Игры, но 36-летняя саблистка Софья Великая готова выступить на последней для себя Олимпиаде и побороться за личное золото.

Русские теннисисты – топы?

Да! После невероятного прорыва российского женского тенниса на предыдущих Олимпиадах (кто не помнит тройной подиум Дементьевой, Сафиной и Звонаревой в 2008-м?) в этот раз основное внимание захватили мужчины. Россия везет на Игры великолепную четверку: Даниил Медведев – вторая ракетка мира, Андрей Рублев – седьмая, Карен Хачанов и Аслан Карацев идут в топ-25. Из десятки ATP снялись уже четверо: в Токио не будет Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, Доминика Тима и Дениса Шаповалова. Зато официально подтвердил участие невероятно мотивированный Новак Джокович, на Уимблдоне догнавший Роджера и Рафу по «Шлемам». Серб летит за уникальным достижением – «Золотым шлемом». Он имеет шикарный шанс заграбастать за один сезон все четыре «ТБШ» (осталось выиграть только US Open) и Олимпиаду.

В женской одиночке сыграют финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Елена Веснина. В этот раз российские теннисистки не фаворитки, но женский тур крайне непредсказуем.

Зато парные разряды у России самый что ни на есть топовые: Рублев и Хачанов играли в финале «Мастерса», Веснина и Кудерметова были финалистками недавнего Уимблдона, а с Карацевым Веснина дошла до финала «Ролан Гаррос». Примечательно, что с обоими партнерами Елена сыгралась только в этом сезоне.

Есть еще игровые командные виды. Чего ждать там?

Вряд ли нескольких медалей. Россия не представлена в классическом баскетболе: и женская, и мужская сборные уступили в квалификации. Волейболисты пробились обеими командами – лучшие составы везут и Сержио Бузато (кроме отказавшейся Татьяны Кошелевой), и Туомас Саммельвуо. Почти десять лет назад в Лондоне-2012 мужская команда в блестящем стиле взяла золото, но в Рио осталась только четвертой. Недавно обе российские сборные не вышли в плей-офф Лиги наций, поэтому надеяться остается на прицельную предолимпийскую подготовку.

Защищать титул Рио едут гандболистки – но уже без Евгения Трефилова, харизматичного тренера, который привел сборную к главному титулу. По состоянию здоровья он покинул пост, но будет поддерживать девушек с трибун. Евгений Васильевич сперва пообещал не вмешиваться в работу нынешнего коуча, Алексея Алексеева, но потом грозно заявил : «С трибуны докричусь, меня услышат. Все матчи буду смотреть как тренер – в оба глаза – поэтому все недочеты рассмотрю».

Евгений Трефилов, финал чемпионата Европы-2018 Фото: Getty Images

А еще медали могут быть вот где:

в стрельбе,

в дзюдо,

в боксе,

в велоспорте,

в гребле.

И, разумеется, не забываем о сенсациях!

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