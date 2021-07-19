Оргкомитет Олимпийских игр в Токио, которые откроются 23 июля, объявил о положительных результатах тестов на коронавирус у десяти человек, относящихся к соревнованиям, в том числе у двух иностранных спортсменов и одного иностранного журналиста, проживающих на территории олимпийской деревни.

В пятницу 16 июля телеканал NHK со ссылкой на оргкомитет игр сообщил, что первый случай заболевания коронавирусом в Олимпийской деревне выявлен у члена одной из делегаций, приехавших на Олимпийские игры в Токио.

Согласно данным пресс-релиза, девять из десяти человек, у которых был выявлен положительный тест на COVID, в настоящее время проходят 14-дневный карантин после въезда в страну.

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Страна, которую заболевшие спортсмены представляют, не называется. Известно, что они иностранцы: их называют «относящимися к Олимпиаде лицами».

Олимпиада в Токио пройдет с 23 по 8 августа.

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