Пересекла море вплавь

Это были самые долгие и мучительные три часа в жизни 18-летней сирийки Юсры Мардини. Шлюпку, вмещающую шесть человек, носило по волнам Эгейского моря с командой из 20 беженцев – экстремальностью обстоятельств был бы шокирован даже Том Хэнкс. Ситуация стала совсем патовой, когда мотор лодки на середине маршрута Турция – Греция отказал совсем. Единственными, кто мог спасти тонущих, стали Юсра и ее младшая сестра Сара – плавать умели только они. Девочки спрыгнули с лодки и дотолкали ее до самых берегов греческого Лесбоса.

Юсра Мардини Фото: Getty Images

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«Когда мы плыли, спасая лодку, было безумно тяжело: ты видишь остров, видишь огоньки на нем, но никак не можешь до него дотянуться. Хочется плакать, но не получается; хочется есть и пить, но это невозможно, ты в воде. Чувствуешь только соль: везде, в глазах и будто даже в костях. Опустить руки и все бросить нельзя – ты несешь ответственность не только за себя. Важно было не терять надежду и просто продолжать плыть», – вспоминала девушка.

Побег из Сирии едва не закончился катастрофой. Но риск стоил того. Мардини была талантливой пловчихой в раздираемом войной Дамаске. По мере нарастания беспорядков в осажденной стране она часто тренировалась в бассейнах, крыши которых трещали от взрывающихся рядом бомб. «Иногда мы не могли тренироваться из-за войны, – сказала она. – А иногда купались в бассейнах, где крыши были в дырах в трех или четырех местах».

Граничащую с фантастикой историю подобно этой может рассказать любой из сборной ROT (Refugee Olympic Team). Олимпийский комитет объявил расширенную команду беженцев из 29 спортсменов в 12 видах спорта: плавание, легкая атлетика, бадминтон, бокс, велоспорт, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, тхэквондо, карате, стрельба, тяжелая атлетика, борьба. Каждого поддержали олимпийской стипендией.

Сирия, Конго, Эритрея, Венесуэла, Южный Судан, Афганистан, Камерун и Иран – атлетов из стран третьего мира на ОИ-2020 будет почти в три раза больше, чем на первых в Рио-2016. По словам президента Томаса Баха, этим они хотят привлечь внимание к проблеме: сотни тысяч людей прибывают в Европу с Ближнего Востока, спасаясь от конфликтов и бедности.

«Я говорю от имени всего олимпийского движения: нам не терпится встретиться с вами лично и увидеть, как вы соревнуетесь в Токио, – сказал Бах на виртуальной презентации команды. – Это станет мощным посланием миру о солидарности, стойкости и надежде».

Юсра Мардини выиграла заплыв всей жизни, пересекая море, а годом позже обогнала четырех соперниц на дорожке первой в карьере Олимпиады, хотя следом и завалила квал: 45 место на 100 метрах вольным стилем. Повысить результат она попытается в Токио: старт – 24 июля.

В 12 пешком через Судан и Египет

В команде и марафонец из Эритреи Тахловини Габриэсос. Он первым из ROT в марте 2021-го выполнил олимпийский норматив. 12-летним мальчик бежал из восточно-африканского городка, буквально иллюстрируя библейский сюжет: дошел до Израиля пешком по пустыне через Судан и Египет. Там он и занимается легкой атлетикой – его поддерживает местный клуб и стипендия МОК. Хотя норматив выдает скромные 14 минут на финише в 5 км, Тахловини, как и 28 спортсменов, готов бороться за шанс жизни.

Иранцев в команде пятеро, есть даже действующие олимпийские призеры. Кимия Ализаде – первая в стране женщина, кто взял бронзу по тхэквондо на ОИ-2016. «Я носила все, что они говорили. Я говорила все, что они приказывали. Я не хочу больше сидеть за столом лицемерия, лжи и коррупции». Терпеть гнет страны не мог и ее партнер по сборной – каноист Саид Фазлула. Ализаде уехала в 2020 году, заявив, что ее угнетали как женщину, а Фазлула добрался до Германии в 2015-м через Балканы.

Кимия Ализаде Фото: Instagram

Единственный ветеран сборной – 30-летний дзюдоист Джавад Маджуб. В 2012-м он пробился на Олимпийские игры, но в первом же раунде попал на израильтянина, чемпиона Европы Арика Зееви. Так как Джавад рисковал проиграть, Иран в последний момент оставил спортсмена дома, сославшись на инфекцию – все равно пришлось бы сниматься, что грозило дисквалификацией всей Федерации. Ранее Маджуб признавался, что сливал матчи соперникам-израильтянинам из-за национальной неприязни.

Основной костяк сборной – атлеты из Судана. Роуз Ликоньен ребенком убегала от солдат, когда на пути подвернулся грузовик, в котором ей удалось пересечь границу и ретировать в лагерь в Кении. Анджелина Лохалит ночевала в кустах, чтобы ее не нашли солдаты во время обысков. Джеймс Ченджик несся от призыва 13-летним мальчиком в Кению, где затем занимался с местными бегунами. А борец из Ирака Акер Аль Обайди жил на территории запрещенного в России Исламского государства. После попыток призвать его в армию террористов он бежал на север родины и оттуда – в Австрию.

Намеренно сбила машина

Масома Али Зади покинула дом из-за любви к велогонкам, так как консервативные афганцы не терпели женщин на велосипеде. В документальном фильме 2016 года производства Arte TV «Маленькие королевы Кабула» рассказали, как команда тренируется в столице, несмотря на угрозы: Масому намеренно сбила машина, а водитель угрожал убить ее, сестру и тренера.

Масома Али Зада Фото: Getty Images

Адвоката на пенсии Патрика Коммюналя так тронула их история, что он разыскал сестер и передал Масоме приглашение от посольства Франции на участие в гонке, которая проводилась на юге страны в женский день. После турнира они вернулись в Афганистан, а Патрик подал заявку на получение гуманитарной визы для всей семьи. Через год они уже были во Франции. Он разместил сестер в своем загородном доме в Бретани: учителя на пенсии давали им уроки французского, а соседи оставляли на подоконнике овощи и цветы.

«Когда я вернусь в Афганистан, то организую первоклассную велогонку для женщин и мужчин. Она будет называться в честь Абдула Садика Садики». Такими мечтами живет Масома и сегодня после смерти первого тренера.

Цель каждого в заявке, возможно, не победа. Им важно рассказать миру истории, за которые пора схватиться продюсерам Netflix или HBO. Но и без этого выступление на Олимпиаде дает старт карьерам беженцев в смежных направлениях. Так случилось с Юсрой Мардини. Теперь она занимается вопросами эмигрантов в качестве посла доброй воли при ООН и амбассадора бренда Under Armour. Масома Али Зади – постоянный спикер конгресса Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). В Лозанне она рассказывает, как продвигает женский велоспорт в Афганистане.

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