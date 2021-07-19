Олимпиада еще не стартовала, а первый мем предстоящих соревнований уже облетел интернет. «Антисекс»-кровати, сделанные из картона, оказались куда прочнее, чем ожидалось.

Кровати, на которых олимпийцам предстоит восстанавливаться после соревнований, вызвали шквал эмоций у фанатов по всему миру. Многие считали, что такая мебель может развалиться от резкого движения или прыжка, поэтому прозвали кровати «антисекс».

Судя по всему, койки зря обругали. Гимнаст из Ирландии Рис Маккленахан протестировал на прочность картонные изделия и развеял все мифы. Он несколько раз прыгнул на кровати. Оказалось, скакать и резко поворачиваться – можно. Ничего не развалится и не сломается. «Антисекс»-кровати – это фейк», – написал спортсмен, выложив видео.

Олимпийские игры Пересекла море вплавь, бежал от террористов. Кто в сборной МОК? 3 ЧАСА НАЗАД

Олимпиада в Токио пройдет с 23 по 8 августа.

Кровати созданы из переработанных материалов, в числе которых картон.

Олимпийские игры В олимпийской деревне бушует ковид, зараженные – на карантине 3 ЧАСА НАЗАД