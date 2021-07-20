Ходят слухи, что знаменосцы из России на Олимпиаде не берут медалей. На ОИ-2020 разрушить миф попытается диагональный волейбольной сборной Максим Михайлов и саблистка Софья Великая. Хотя оптимизма действительно мало – история выступлений русских с флагом за последние 20 лет помнит лишь одно золото.

Почему знаменосцев двое?

МОК щупает тренды – в целях борьбы с гендерным неравенством страны будут представлять по двое спортсменов: у России это олимпийский чемпион Лондона-2012 Максим Михайлов и победительница Рио-2016 Софья Великая. За последние 20 лет русские знаменосцы взяли лишь одно золото и два серебра, а еще пару медалей у сборной отобрали.

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Максим Михайлов на Чемпионате Европы-2017 Фото: Getty Images

Проклятию знаменосцев – 20 лет

За это время с флагом прошагали девять атлетов и один волонтер в 2018-м – наказание придумали в МОК после тотальной чистки допинговой системы в России. За 20 лет лишь один надкусил золото: гандболист Андрей Лавров, открывавший Олимпиаду Сиднея-2000. Двумя годами позже на зимних Играх в Солт-Лейк-Сити лыжник Алексей Прокуроров уже в пятый раз выступал за сборную и второй – с флагом. Уехав из Америки порожняком, он тут же завершил карьеру.

Следом эстафету принял пловец Александр Попов. Четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы – с таким багажом русский Майкл Фелпс подходил к Играм, но «поплыл» именно в 2004-м, а после и вовсе попрощался со сборной.

Пловец Александр Попов Фото: Getty Images

Конькобежец Дмитрий Дорофеев в Турине-2006 накатал на серебро, Андрей Кириленко в 2008-м капитанил в сборной по баскетболу – тогда на Олимпиаду Россия поехала сильнейшим составом. В первом матче группы А русские ожидаемо обыграли Иран, но затем отдали матчи Хорватии, Литве, Австралии и Аргентине. Сборная шагнула лишь на пятое место в группе и пролетела мимо плей-офф.



Хоккеист Алексей Морозов в 2010-м взял с командой шестое место, проиграв в четвертьфинале канадцам, Мария Шарапова в Лондоне-2012 спасовала в финале перед Сереной Уильямс, а у бобслеиста Александра Зубкова на ОИ 2014 в Сочи вовсе отобрали золотые медали в двойках и четверках. Комиссия МОК сперва пожизненно отстранила его от участия в Играх за употребление допинга, но через два года смягчила решение до бана на один олимпийский цикл.

Последним атлетом с флагом стал капитан волейбольной сборной Сергей Тетюхин в Рио-2016. После золотого камбэка Лондона он упустил уже было висевшую на шее бронзу. Русские провалили концовку матча с США, ведя по партиям 2:0. В паре с Мэттью Андерсоном американцев вытащил вышедший на замену Уильям Придди и неубедительная игра соперников в атаке и на приеме. Россия впервые за 15 лет не увезла олимпийскую медаль в мужском волейболе, а Тетюхин – очередной знаменосец, объявивший о завершении карьеры.

Сергей Тетюхин Фото: Getty Images

Шансы Михайлова и Великой на медаль

Скрестим пальцы, лишь бы Игры не вынудили Максима и Софью ретировать из спорта. Обоим уже за 30, а Михайлов в отсутствие Тетюхина – главный на смене: строить победу он будет с очень молодой шестеркой и новым тренерским штабом. Вся сборная собрана из игроков «Динамо», казанского и петербургского «Зенита» – этих парней он знает как облупленных, что явно упростит работу в связках.

Под тьюторством финна Туомаса Саммелвуо вокруг Михайлова собралась крепкая молодежь: склеивать прием и нападение будут Игорь Кобзарь и Павел Панков, мощные диагональные атаки в пару с Максом будет вколачивать Виктор Полетаев, блокировать выпады – задача Артема Вольвича, Ильяса Куркаева и Ивана Яковлева, а недавно травмированный Дмитрий Мусэрский команде не поможет. В доигровщиках – Денис Богдан, Ярослав Подлесных, Дмитрий Волков и Егор Клюка, а подбирать мертвые мячи планирует либеро Валентин Голубев – для половины состава эти ОИ станут первыми.

Для Михайлова они – четвертые. Самый титулованный волейболист сборной десятки раз признавался MVP, и он единственный, кто знает, как брать бразильцев, уступая 0:2 по партиям. Такой игровой бэкграунд точно пригодится в Токио. Сборная России попала в группу смерти и начнет олимпийский поход 24 июля матчем с Аргентиной. Позже русские сыграют с Бразилией, США, Францией и Тунисом. Четыре лучших выйдут в 1/4 финала. Парни обязаны подниматься по сетке: Аргентина и Тунис – не уровень русских, американцев сборная Саммелвуо укатала в Лиге Наций-2020. Бороться можно и с французами, но волейбольная классика – за Бразилией: с 2010 года в 16 матчах русские взяли лишь шесть – основные виннерсы пришлись на 2013-й, хотя последней победой над бразильцами Россия закрыла выступление в Лиге наций.

Софья Великая в 36 лет едет на свои четвертые игры. «Новость о том, что мне предложили стать знаменосцем российской команды, стала большим сюрпризом – это доверие, это огромная честь – представлять свою страну, свой народ на предстоящих Олимпийских играх. Слышала: кто несет флаг на церемонии открытия, Олимпиаду обычно не выигрывает. Но я не суеверна и постараюсь развеять этот миф», – обнадежила Софья.

Софья Великая Фото: Imago

В составе сборной Соня с 2002 года. Побеждает с 2003-го – тогда фехтовальщица впервые стала чемпионкой Европы. И с тех пор коллекционирует медали каждый сезон. Лишь в 2013-м она не побеждала на международных стартах – после Олимпиады брала декретный отпуск.

Великая много лет мечтала о не менее великом достижении – золоте Олимпийских игр. Но добраться до победы у семикратной чемпионки мира не получалось долго. В Рио она, как и четырьмя годами раньше, была в шаге от мечты, но уступила подруге Яне Егорян и встала на ступеньку пониже. Поквитаться с судьбой ей удалось на командной сабле. Теперь у спортсменки восемь золотых медалей с чемпионатов мира, 14 – с Европы и одна с Олимпиады в Рио: всего – 42 штуки. А столько драгоценного сплава выльется хотя бы в одну медаль Токио. Тем более, сенсация Рио Егорян – в декрете, а амбиции Софьи на последней для себя Олимпиаде могут трансформироваться в личное золото.

Софья Великая Побеждает на «Московской Сабле» Фото: Eurosport

Максим и Софья – самые крепкие атлеты основы: опыт, 15 лет в системе и мощный тыл в виде золота дают надежды на медали в волейболе и фехтовании – шанс развеять миф теперь возрастает вдвое.

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