23 июля в Токио стартуют 32-е летние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие более 12,5 тысяч спортсменов из 200 с лишним стран мира. Всего будет разыграно 339 комплектов медалей в 39 видах спорта, пять из которых дебютируют на Играх.

Последние летние ОИ состоялись 5 лет назад в Рио-де-Жанейро, поэтому вспомнить все виды спорта будет непросто – лучше полагаться на знания. Разомни мозги, заполни пустующие строчки в таблице и почувствуй себя магистром. У тебя есть 10 минут!

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Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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