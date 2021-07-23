Уже сегодня, 23 июля состоится церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио. Перед пустыми трибунами Россия пройдет под флагом ОКР. Знаменосцы России – волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая. Зажжение олимпийского огня и парад спортсменов – за зрелищным шоу, на которое японцы отгрохали 1,5 миллиарда долларов, вы можете следить на Eurosport.ru.

14:15. На экранах ролик, посвященный возвращению к нормальной жизни после пандемии. Спортсмены готовились к соревнованиям в очень тяжелых условиях. И эта Олимпиада показывает настоящую силу духа каждого причастного к этому событию.

14:10. Ну что, погнали! Стартует церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр!

Токио-2020 МОК пояснил появление границы между Украиной и Крымом на сайте ОИ 3 ЧАСА НАЗАД

13:55.

13:50. Всем привет! Для вас работает Полина Шерстобитова, сегодня смотрим открытие XXXII летних Олимпийских игр, которое состоится в японской столице Токио! Олимпийский огонь и крутые костюмы атлетов: церемония открытия – визитная карточка Игр.

Токио-2020 Президент ВАДА разочарован цветами флага России на форме ОКР 5 ЧАСОВ НАЗАД