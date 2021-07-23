Уже сегодня, 23 июля состоится церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио. Перед пустыми трибунами Россия пройдет под флагом ОКР. Знаменосцы России – волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая. Зажжение олимпийского огня и парад спортсменов – за зрелищным шоу, на которое японцы отгрохали 1,5 миллиарда долларов, вы можете следить на Eurosport.ru.
14:15. На экранах ролик, посвященный возвращению к нормальной жизни после пандемии. Спортсмены готовились к соревнованиям в очень тяжелых условиях. И эта Олимпиада показывает настоящую силу духа каждого причастного к этому событию.
14:10. Ну что, погнали! Стартует церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр!
Токио-2020
МОК пояснил появление границы между Украиной и Крымом на сайте ОИ
13:55.
13:50. Всем привет! Для вас работает Полина Шерстобитова, сегодня смотрим открытие XXXII летних Олимпийских игр, которое состоится в японской столице Токио! Олимпийский огонь и крутые костюмы атлетов: церемония открытия – визитная карточка Игр.
Токио-2020
Президент ВАДА разочарован цветами флага России на форме ОКР
Токио-2020
Академическая гребля и стрельба из лука. Программа 1-го дня Игр