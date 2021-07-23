Школьники из России завоевали две золотые и две серебряные медали на Международной биологической олимпиаде. Об этом сообщает пресс-служба МГУ им. Ломоносова. Золотые медали в сборной России получили Давид Жеглов из московской школы № 171 и Михаил Хандохин из нижегородской школы № 7. Серебро забрали москвичи Иван Прохоров из школы ЦПМ и Евгений Яйлоян из школы «Интеллектуал».

«Стали известны результаты 32-й Международной биологической олимпиады школьников. Российская сборная завоевала две золотых и две серебряных медали. Подготовка сборной проходила на базе биологического факультета МГУ. Все победители и призеры подали документы в Московский университет», – приводит слова пресс-службы РИА «Новости».

В 2021 году страной-организатором олимпиады была Португалия. Главной темой стало кругосветное путешествие Фернана Магеллана.

В олимпиаде приняли участие 304 школьника из 76 стран.

Давид Жеглов, Иван Прохоров и Евгений Яйлоян поступили на первый курс биологического факультета МГУ, а Михаил Хандохин – факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ.

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