Завершился девятый день на Олимпиаде в Токио. Российская сборная в субботу собрала награды всех достоинств. Медали дня – в нашей подборке.

Что выиграла Россия

Фехтование

Токио-2020 10 легкоатлетов России на ОИ-2020. Чего от них ждать? 4 ЧАСА НАЗАД

Женщины, сабля, команды

1. Россия

2. Франция

3. Южная Корея

Стрельба

Женщины, винтовка малокалиберная, 50 м





1. Нина Кристен (Швейцария)

2. Юлия Зыкова

3. Юлия Каримова

Что выиграл остальной мир

Дзюдо

Микст

1. Франция

2. Япония

3. Израиль

Парусный спорт

Женщины, виндсерфинг

1. Лу Юньсю (Китай)

2. Шарлин Пикон (Франция)

3. Эмма Уилсон (Великобритания)

Мужчины, виндсерфинг

1. Киран Бадло (Нидерланды)

2. Томас Гоярд (Франция)

3. Б.И. Кун (Китай)

Легкая атлетика

Мужчины, метание диска

1. Даниэль Столь (Швеция)

2. Симон Петтерссон (Швеция)

3. Лукас Вайсхайдингер (Австрия)

Смешанная эстафета 4х400 м

1. Польша

2. Доминиканская Республика

3. США

Женщины, 100 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка)

2. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка)

3. Шерика Джексон (Ямайка)







Плавание

Мужчины, баттерфляй, 100 м

1. Калеб Дрессел (США)

2. Криштоф Милак (Венгрия)

3. Ноэ Понти (Швейцария)

Женщины, вольный стиль, 800м

1. Кэти Ледеки (США)

2.Ариарне Титмус (Австралия)

3. Симона Квадарелла (Италия)

Женщины, спина, 200 м

1. Кэйли Маккеон (Австралия)

2. Кайли Масс (Канада)

3. Эмили Сибом (Австралия)

Микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м

1. Великобритания

2. Китай

3. Австралия

Регби

1. Новая Зеландия

2. Франция

3. Фиджи

Стрельба

Микст, траншейный стенд, команды

1. Испания

2. Сан-Марино

3. США

Стрельба из лука

Мужчины

1. Мете Газоз (Турция)

2. Мауро Несполи (Италия)

3. Такахару Фурукава (Япония)

Теннис

Женский разряд

1. Белинда Бенчич (Швейцария)

2. Маркета Вондроушова (Чехия)

3. Элина Свитолина (Украина)







Триатлон

Смешанная эстафета

1. Великобритания

2. США

3. Франция

Прыжки на батуте

Мужчины

1. Иван Литвинович (Белоруссия)

2. Дун Дун (Китай)

3. Дилан Шмидт (Новая Зеландия)

Тяжелая атлетика

Мужчины, 81 кг

1. Лю Сяоцзюнь (Китай)

2. Закариас Боннат (Доминиканская республика)

3. Антонио Пиццолато (Италия)

Мужчины, 96 кг

1. Фарис Ибрахим (Катар)

2. Кейдомар Вальенилья (Венесуэла).

3. Антон Плесной (Грузия)

Токио-2020 2 финала в теннисе, возвращение гимнастов. 10-й день России на ОИ 5 ЧАСОВ НАЗАД