Генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал МОК за допуск российских спортсменов на Олимпийские игры в Токио – он уверен, что Россия продолжает скрывать мошенничество.

«Несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное. Но Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет – фарс. Это едва ли можно назвать ребрендингом, и он не остановит коррупцию в России. Но, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами. Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми жаждой медалей, а не ценностей.

Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая доказанную коррумпированность. Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России, и сколько раз на крупнейшей мировой арене мы потенциально собираемся вновь наблюдать за этим мошенничеством», – цитирует Тайгарта Yahoo Sports

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