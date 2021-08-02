Завершился 11-й день на Олимпиаде в Токио. Российская сборная сборная завоевала шесть наград, но золотых среди них нет. Все медали дня – в подборке Eurosport.

Что выиграла Россия

Винтовка

Токио-2020 Концерт Чайковского вместо «Катюши». Мелодия России в Токио 5 ЧАСОВ НАЗАД

3 положения, 50 м, мужчины

1. Чжан Чанхун (Китай)

2. Сергей Каменский (Россия)

3. Миленко Себич (Сербия)

Сергей Каменский Фото: Getty Images

Велотрек

Командный спринт, женщины

1. Китай

2. Германия

3. Россия (Дарья Шмелева и Анастасия Войнова)

Спортивная гимнастика

Вольные упражнения, женщины

1. Джейд Кэри (США)

2. Ванесса Ферарри (Италия)

3. Ангелина Мельникова (Россия)

3. Маи Мураками (Япония)

Ангелина Мельникова Фото: Getty Images

Опорный прыжок, мужчины

1. Шин Чо Хван (Южная Корея)

2. Денис Аблязин (Россия)

3. Артур Давтян (Армения)

Греко-римская борьба

До 60 кг, мужчины

1. Луис Альберто Орта Санчес (Куба)

2. Кэньитиро Фумита (Япония)

3. Сергей Емелин (Россия)

3. Валихан Сайлик (Китай)

Сергей Емелин Фото: Getty Images

До 130 кг, мужчины

1. Михаин Лопес Нуньес (Куба)

2. Якоб Каджая (Грузия)

3. Сергей Семенов (Россия)

3. Рыза Каяалп (Турция)

Что выиграл остальной мир

Легкая атлетика

Прыжки в длину, мужчины

1. Милтиадис Тентоглу (Греция)

2. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба)

3. Майкель Массо (Куба)

100 м с барьерами, женщины

1. Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико)

2. Кендра Харрисон (США)

3. Меган Таппер (Ямайка)

3000 м с препятствиями, мужчины

1. Соуфиане Эль Баккали (Марокко)

2. Ламеха Гирма (Эфиопия)

3. Бенджамин Киген (Кения)

5000 м, женщины

1. Сифан Хассан (Нидерланды)

2. Хеллен Онсандо Обири (Кения)

3. Гудаф Тсегай (Эфиопия)

Бадминтон

Пары, женщины

1. Грейсия Полий/Априяни Рахаю (Индонезия)

2. Чэнь Цинчэнь/Цзя Ифань (Китай)

3. Ким Со Ен/Кон Хи Ен (Южная Корея)

Пулевая стрельба

Пистолет, скоростная стрельба, 25 м, Мужчины

1. Жан Кикампуа (Франция)

2. Леурис Пупо (Куба)

3. Ли Юэхун (Китай)

Тяжелая атлетика

Женщины до 87 кг

1. Ван Чжоуюй (Китай)

2. Тамара Салазар (Эквадор)

3. Крисмери Сантана (Доминиканская Республика)

Спортивная гимнастика

Кольца, мужчины

1. Лю Ян (Китай)

2. Ю Хао (Китай)

3. Элефтериос Петруниос (Греция)

Конный спорт

Троеборье

1. Великобритания

2. Австралия

3. Франция

Вольная борьба

женщины, до 76 кг

1. Алине Фоккен (Германия)

2. Аделайн Грей (США)

3. Ясемин Адар (Турция)

3. Чжоу Цянь (Китай)

Токио-2020 3 финала в гимнастике, синхронка. 12-й день России на ОИ 5 ЧАСОВ НАЗАД