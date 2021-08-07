МОК выразил недовольство эфиром «Первого канала» – в программе «Время покажет» ведущий Анатолий Кузичев и гости шоу издевались над трансгендером-олимпийцем Лорел Хаббард и открытым геем, прыгуном в воду Томом Дейли.

Вероятно, МОК узнал о нескольких выпусках шоу на «Первом канале» и «России 1» из BBC, где привели примеры оскорбительных выражений в отношении Хаббард и Дейли. Кузичев и приглашенные участники программы использовали слова «мерзость» и «извращение», а ведущий надел женский парик в одном из выпусков и предлагал лечить трансгендеров у психиатров.

«Дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх. Мы связались с нашим официальным телевещателем в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии, и принимаем соответствующие меры. Мы приветствуем, что Токио-2020 стал неотъемлемой частью модели Олимпийских игр», – приводит заявление МОК ВВС

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Кузичев отреагировал на критику МОК. Ведущий не считает свое поведение неприемлемым. «Я лично от МОК ничего не получал, никаких договоров не подписывал, чтобы быть им чем-то обязанным. Присяг не принимал. И под хартиями тоже не подписывался. Тем не менее мне не очень понятна суть претензии. Там везде звучит (по крайней мере в публикациях) слово «оскорбление», чего не было. Была, конечно, насмешка, не будем лукавить. Был смех, конечно же.

Я еще и отражал мнение соперниц Лорел Хаббард – недавнего мужчины – по этому тяжелоатлетическому подиуму. Именно ее соперницы, профессиональные спортсменки, возмутились этой ситуацией. Она им тоже показалась нелепой и безумной. Соответственно, это безумие, эту вопиющую несправедливость я и отразил в этом демарше. Мне кажется, кто-то должен был это сказать, кто-то должен был это сделать. Потому что король на самом деле голый, и я оказался тем самым мальчиком, который на это обратил внимание прогрессивной общественности», – приводит слова Кузичева «RT на русском».

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