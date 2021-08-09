Перед летними Играми ВЦИОМ опубликовал неутешительные данные опроса, согласно которым 97% жителей России не знают ни одного олимпийца из своей страны. Некоторые при этом собирались следить за фигурным катанием, хоккеем и биатлоном – разумеется, этих видов нет в программе летней Олимпиады.

Верить в такие данные было откровенно грустно, а некоторые и не поверили. «А другие 3% знают меня? Я угадала? – спросила титулованная пловчиха Юлия Ефимова, в Токио оставшаяся без наград. – Не верю, видимо, не тех людей спрашивали».

Но правдивость результатов официального опроса может легко проверить каждый, попросив пять-десять человек из близкого окружения назвать фамилии российских олимпийцев, о которых они знали до старта Игр. Только выбрать, конечно, не ярых поклонников спорта, а тех, кто узнает новости спорта из центральных новостей и нечасто включает соревнования по телевизору.

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Итог будет ровно тот же: назовут хорошо если уже упоминавшуюся Ефимову, Марию Ласицкене и сестер Авериных. Вряд ли кто-то слышал о первом за 25 лет русском чемпионе-пловце Евгении Рылове, золотых гимнастах и гимнастках, звезде тира Виталине Бацарашкиной. Но – дополнительный эксперимент – если попросить назвать имена зимников, те же самые люди бодро перечислят по несколько фамилий, и фамилий разных, начиная от Загитовой и Большунова и заканчивая Евгенией Павловой.

Александр Большунов Фото: Getty Images

Получается, зимние виды в России гораздо популярнее летних – более традиционных и медалеемких. И это объяснимо, потому что всю зиму по телевизору крутят лыжи, биатлон и фигурное катание. Зимний сезон начинается в конце октября (первый взрослый Гран-при по фигурке, юниорские – даже раньше) и заканчивается в конце марта – друг за другом завершаются Кубки мира по лыжам и биатлону, а потом фигуристы разыгрывают медали чемпионата мира.

Кубки мира, чемпионаты мира – трансляции зимних видов не ограничиваются топовыми международными стартами. В ковидный год Первый показывал этапы Кубка России по фигурке, а чемпионат России по биатлону – постоялец центральных телеканалов уже лет 15. За лыжный весной 2021-го «Матч ТВ» и «Телеспорт» чуть не подрались: у Дмитрия Губерниева на эту тему подгорало еще месяц.

Можно ли представить на первой или третьей кнопке чемпионат России по легкой атлетике? Плаванию? Спортивной или художественной гимнастике? И это самые популярные виды, где Россия заправляет (или заправляла) на вершине – но российское общедоступное тв не показывает даже легкоатлетическую «Бриллиантовую лигу» или Кубок мира по плаванию (да, такой бывает).

А вы знаете о существовании чемпионата мира по стрельбе? Фехтованию? Гребле? Логично предположить, что они есть (и это так), но никто, кроме самых отбитых гиков, не назовет действующих чемпионов или место проведения последнего турнира. По сути, более-менее заметная известность есть только у тех летних видов, чемпионаты мира по которым находятся в повестке спортивных медиа не одной строкой с именами призеров, а с регулярным покрытием и авторской аналитикой. Это легкая атлетика, водные виды, спортивная гимнастика. Только промежуточные результаты все равно никому не интересны: все подчинено подготовке к Олимпиаде.

Телерейтинги летних Игр на Первом, «России 1» и «Матч ТВ» тоже не зашкаливали: в первую неделю трансляции не добирали даже 2%. Любую заштатную фигурку смотрят в два раза больше, примерно такой же рейтинг – у чемпионата мира по лыжным гонкам, что по статусу не должно равняться с Олимпийскими играми.

Летние виды испытывают сложности с раскруткой не только в России: крупнейшая американская компания NBC, которая купила показ Игр до 2032 года за 9 миллиардов долларов и из-за которой расписание Олимпиады сдвинули именно на американский прайм-тайм, тоже отчиталась о падении рейтингов. Показатель просмотров церемонии открытия – худший за 33 года: зафиксировано падение почти на 50% по сравнению с Рио.

Российская делегация на церемонии открытия в Токио Фото: Getty Images

Но проблема летних видов не в таких-сяких любителях спорта, которым неинтересно смотреть, как метают копье, стреляют из винтовки или фехтуют на рапирах. А отчасти и в самих летних видах, которые настолько консервативны, что не хотят ничего менять. Когда мир в последний раз потрясала реформа, например, в спортивной ходьбе? Или плавании?

Летние олимпийские виды – те глыбы, на которые опирается спорт, большинство из них – прикладные. А зимние федерации не боятся экспериментов: в фигурном катании ISU корректирует судейскую систему, а спортсменки разучивают четверные, в лыжах укорачивают палки, в горных пробуют новые более зрелищные форматы. Иногда получается откровенно плохо, но для развития современного спорта, который нужно продавать, движуха всегда выгоднее стагнации.

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