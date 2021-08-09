Российские спортсмены завоевали на Олимпийских играх 20 золотых медалей, но чемпионов – больше, потому что некоторые награды были завоеваны в командных видах.

Твоя задача – назвать 35 фамилий за 10 минут, не забыв ни одну синхронистку и не перепутав боксера с борцами. Это будет непросто, но удачи!

Олимпийские игры Летние виды на ОИ уступают зимним. Они перестали развиваться 2 ЧАСА НАЗАД

Россия заняла пятое место в неофициальном медальном зачете.

По числу медалей команда стала третьей.

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