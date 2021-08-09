Российские спортсмены завоевали на Олимпийских играх 20 золотых медалей, но чемпионов – больше, потому что некоторые награды были завоеваны в командных видах.
Твоя задача – назвать 35 фамилий за 10 минут, не забыв ни одну синхронистку и не перепутав боксера с борцами. Это будет непросто, но удачи!
Олимпийские игры
Летние виды на ОИ уступают зимним. Они перестали развиваться
- Россия заняла пятое место в неофициальном медальном зачете.
- По числу медалей команда стала третьей.
Токио-2020
Ласицкене, Рылов и гимнасты. Все золотые герои Токио-2020
Токио-2020
Потухший огонь и страна-хозяйка ОИ-2024. Как попрощались с Токио