Олимпийские игры 2036 года могут пройти в Санкт-Петербурге или Казани. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров заявил, что Россия готовит несколько заявок на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Среди возможных городов – Казань и Санкт-Петербург, сообщает «Комсомольская Правда»

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже, ОИ-2028 состоятся в Лос-Анджелесе, а Олимпиаду-2032 примет Брисбен.

Игры-2020 прошли в Токио с 23 июля по 8 августа.

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