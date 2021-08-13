Олимпийские игры 2036 года могут пройти в Санкт-Петербурге или Казани. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что Россия готовит несколько заявок на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Среди возможных городов – Казань и Санкт-Петербург, сообщает «Комсомольская Правда».
- Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже, ОИ-2028 состоятся в Лос-Анджелесе, а Олимпиаду-2032 примет Брисбен.
- Игры-2020 прошли в Токио с 23 июля по 8 августа.
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