Актриса сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко заявила, что готова купить коня, который на Олимпиаде в Токио подвергся грубому обращению со стороны немецкого тренера по современному пятиборью Кима Райзнера и наездницы Анники Шлеу.

Кейли опубликовала пост в соцсети, в котором жестко раскритиковала Райзнера и наездницу Аннику Шлеу, выступавшую на коне по кличке Saint Boy.

«Моим долгом будет прокомментировать этот позор. Это не олимпийский конкур. Это отвратительное представление вида спорта. Этой команде должно быть стыдно. Позор наезднице и тренеру. Я куплю эту лошадь и покажу ей жизнь, которой она достойна. Назовите вашу цену», – написала Куоко.

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