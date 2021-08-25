Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о предстоящей встрече с президентом РФ – по ее словам, перед мероприятиям спортсменам необходимо пройти карантин.

«Я не знаю, успею ли подготовиться к чемпионату мира. Нам же еще перед встречей с президентом в сентябре предстоит семидневный карантин в одной комнате без тренировок. У меня потом останется месяц до турнира, а это очень мало. Если получится – хорошо, а если нет – рисковать не буду», – приводит слова Мельниковой «Р-Спорт».

Чемпионат мира по спортивной гимнастике состоится в октябре.

В Токио-2020 Мельникова взяла золото в командном многоборье и две бронзы – в личном многорборье и в вольных упражнениях.

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