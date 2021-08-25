Олимпийские медали Токио-2020 начали портится – об этом сообщили чемпионы Игр из Китая.
23 августа на качество награды пожаловалась победительница соревнований по прыжкам на батуте Чжу Сюэин – она заявила, что ее медаль стала облезать. Позже с такими же заявлениями выступили олимпийский чемпион по плаванию Ван Сунь и победивший на брусьях гимнаст Цзоу Цзинюань. Об этом сообщает «Ванъи».
Оргкомитет Игр заявил в комментарии Global Times, что отслоению подвергается защитное пленочное покрытие, а не сама медаль.
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- Для изготовления олимпийских медалей Токио была использована переработанная бытовая техника.
- Китай занял в неофициальном медальном зачете второе место, уступив США (38 золотых медалей против 39).
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