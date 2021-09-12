Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах обсудить с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом возможность провести в стране Олимпийские игры.

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«Часть нашего сегодняшнего разговора будет касаться будущего Украины, сколько нужно всего сделать, чтобы приблизить возможность нашего государства и стать страной, которая будет встречать Олимпийские игры. По крайней мере, очень хочется, чтобы мы были такой страной.

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Я уверен, что наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр. Но в такие моменты я всегда вспоминаю слова тяжелоатлетов и моего отца – мастера спорта по тяжелой атлетике. Они говорят: пойти и попробовать что-то поднять – всегда нелегко. Легко – не попробовать и уйти. Так говорили тяжелоатлеты. Поэтому что касается Олимпийских игр – мы точно попробуем», – сказал Зеленский.

Зеленский и Бах вместе открыли самый большой урбан-парк Украины в Киеве.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине в 2022 году, летние – в Париже в 2024-м.

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