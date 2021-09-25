Провести Олимпийские игры в 2036 году готовы шесть российских городов. Подавать заявки в Национальный олимпийский комитет уже готовят два из них – Ростов и Владивосток.

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Разговоры о том, что Олимпиада может пройти в России, пошли в начале сентября, когда президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме назвал Владивосток одной из потенциальных столиц Игр, сообщает Ura.ru . Подготовкой заявок занимаются власти Ростовской области и Владивостока. Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщал, что на проведение Игр претендуют Казань и Санкт-Петербург.

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Казань и Петербург смогут подать заявку на проведение Олимпиады только после того, как с России снимут санкции Спортивного арбитражного суда (CAS). Это должно произойти в декабре 2022 года.

Россия на прошлой Олимпиаде в Токио завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общем зачете.

Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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