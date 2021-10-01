Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев снят с рейса при пересадке в Амстердаме за несоблюдение масочного режима в салоне самолета.
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Вместе с Садулаевым с рейса сняли главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева, а также борцов Тимура Бижоева (весовая категория до 74 кг), Евгения Жербаева (до 70 кг) и Абасгаджи Магомедова (до 61 кг). Спортсмены ночевали в аэропорту Амстердама и вылетели в Осло только утром, сообщает «Матч ТВ».
Пекин-2022
Олимпиада в Пекине пройдет без иностранных болельщиков
ВЧЕРА В 21:27
  • Садулаев был знаменосцем сборной России на закрытии ОИ-2020 в Токио.
  • Чемпионат мира 2021 года по борьбе состоится в Осло со 2 по 8 октября.
Олимпиада в Пекине пройдет без иностранных болельщиков
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