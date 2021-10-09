Всемирное антидопинговое агентство отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории. Такое решение принял исполком агентства.
Московская лаборатория, деятельность которой уже временно приостанавливали с января 2020 года, была немедленно уведомлена о решении исполкома ВАДА. Лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента получения решения, сообщается на официальном сайте.
- Ранее ВАДА заявляло, что обеспокоена изменениями в наблюдательном совете Российского антидопингового агентства и проведет тщательную оценку ситуации.
- Также сообщалось, что ВАДА лишило права выступления под национальным флагом КНДР, Индонезию и Таиланд.
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