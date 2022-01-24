Китай в открытую уже пятый год строит концлагерь – якобы в просветительских целях. Правительство принудительно держит там около миллиона уйгуров – мусульманское тюркское меньшинство с северо-запада страны. Женщин в районе Синьцзян насилуют, систематически пытают и стерилизуют, мужчин используют как рабочую силу. От темы долгое время уклонялись, но за год до Олимпиады в Пекине слово взяли правители, политики, общественники и журналисты. BBC опубликовала мощный лонгрид – интервью с жертвами режима, цель которого – лишить уйгуров религии и потомства, а заодно снизить уровень экстремизма в мире.

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На фоне публичных заявлений о геноциде в Китае, Пекин в будничном режиме прихорашивается к Играм-2022. Диссонанс происходящего заставил 160 общественных организаций по правам человека и пару стран объявить бойкот. Вслед за Австралией в марте 2021-го за отмену Олимпиады в Пекине проголосовала Британия, республиканцы США и весь парламент Канады. «Движение необходимо, чтобы послать четкий и недвусмысленный сигнал о том, что мы будем отстаивать права человека, даже если это означает принести в жертву экономику», – заявил лидер консерваторов Канады Эрин О'Тул, которого поддержали демократы и партия зеленых.

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Менее категоричны спортсмены – некоторые вежливо ссылаются на недостаток информации о происходящем. И дело не только в этической стороне вопроса – за бойкот их ждут большие штрафы. Но главная причина их словесной скупости – важность главных спортивных стартов в жизни каждого. Так что за атлетов пока говорит Олимпийский комитет США. Организация отправила в мир трезвый месседж: спорт – не место для решения геополитических конфликтов.

«Хотя мы не преуменьшаем того, что сейчас происходит с правами человека в Китае, но не поддерживаем бойкот спортсменов. Такие выпады не были эффективны в прошлом, особенно в 1980 году. Они только навредили спортсменам, которые всю жизнь тренировались, чтобы получить возможность представлять свою страну», – в марте прошлого года заявила глава Олимпийского комитета США Сьюзан Лайонс.

Олимпиада в Берлине в 1936 году Фото: Getty Images

Вопрос о результативности бойкотов всегда встречался конфронтацией: за сто лет олимпийского движения саботаж как поддерживали, так и игнорировали. Несколько прецедентов особо красочно вписались в мировую историю: Берлин-36, Москва-80 и Лос-Анджелес-84.

В Москву из-за ввода советских войск в Афганистан не приехали 60 делегаций, в том числе США, а покорить Америку четырьмя годами позже отказались, скорее в отместку, СССР и еще 17 стран. Но историки и журналисты параллелят Пекин Си Цзиньпина именно с Берлином Гитлера, где Олимпиада только укрепила в фюрере понимание своей абсолютной власти, а из столицы с Рейхстагом сделала самый гостеприимный город мира.

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История с уйгурами флэшбеками отбрасывает на 82 года назад, когда Гитлер в 1936-м подписал нюрнбергский закон. Тогда гражданами рейха считали лишь тех, кто обладал германской или родственной ей кровью, то есть автоматически исключили евреев и цыган. Закон уже тогда намекал на последствия политического курса диктатора.

Олимпиада-1936 в Германии Фото: Getty Images

Британия пыталась совершить переворот и воззвать к разуму. При подготовке к Олимпиаде Manchester Guardian призвали Великобританию бойкотировать Игры, ведь «нацисты внесли политический яд антисемитизма в принцип человеческого равенства, на котором основывались Игры». В Германии евреям говорили нет: ассоциация немецкого бокса выгнала чемпиона Эрика Силига, расторгли соглашение с теннисистом Дэниелом Пренном, а прыгунью в высоту Гретель Бергман попросили из олимпийской сборной.

Когда на Германию посыпались угрозы бойкота, МОК тут же отправил одного из своих сотрудников Чарльза Хичкока Шерилла в гости к Гитлеру для расследования. Его вряд ли можно было назвать беспристрастным: двумя годами ранее он публично восхищался фюрером, считая его самым сильным правителем в Европе.

К приему немцы подготовились: с улиц Берлина убрали антиеврейскую рекламу и книги, немецким газетам запретили выпускать антисемитские материалы, а жителей попросили на пару дней повременить с высказываниями в сторону евреев. После недолгого ресерча Шерилл все же дал немецкому режиму добро. Только в 1946-ом МОК официально признал вину за это решение. Игры в Берлине вошли в историю как одна из главных ошибок олимпийского движения.

Что теперь?

Пока Пекин точь-в-точь следовал сценарию Берлина. Коалиция политиков США призвала ООН создать международное и независимое расследование ситуации в районе Синьцзян. «В настоящее время существуют доказательства, которые говорят о массовом заключении под стражу, идеологической обработке, внесудебном задержании и разрушении культурных объектов, включая кладбища», – говорится в заявлении.

Политик Си Цзиньпин Фото: Getty Images

И это бы выглядело самым разумным решением, но ООН не потребовал ответов и решительных действий и ситуацию замяли – независимого расследования не случилось. К тому же, можно было рассмотреть и альтернативный скрипт из опыта прошлого:

разрешить странам приехать, но проигнорировать церемонию открытия;

делегировать на парад только одного представителя;

несмотря на правила МОК, разрешить спортсменам высказываться против китайского режима на олимпийских объектах;

организовать альтернативные соревнования в другой стране, например, еще летом предлагали кандидатуру Алма-Аты, которые конкурировали с Пекином за право проведения Игр.

Так поступили страны, бойкотирующие Олимпиаду в 1980-м. В Филадельфии и Хартфорде организовали альтернативные игры: легкоатлетический турнир «Колокола Свободы» и гимнастический International Invitational. Там участвовали спортсмены из 29 стран, а некоторые заявились и в СССР, и в США – атлеты сами выбирали, куда поехать. А миллиардер и создатель первого круглосуточного новостного телеканала CNN Тед Тёрнер придумал свою Олимпиаду – Игры доброй воли, целью которых стала дружба СССР и США.

Пока же происходящее в Пекине контролирует МОК и лично его президент Томас Бах, задача которого – поддерживать диалог со странами. Сам чиновник против принудительных мер и напоминает, кто оказался жертвой бунтов 1980-го и 1984-го. «Два поколения спортсменов лишились олимпийской мечты и оказалось, что они годами готовились к ничему».

Томас Бах и Си Цзиньпин Фото: Getty Images

Сегодня все вылилось в дипломатический бойкот нескольких стран – официальные представители США, Австралии, Великобритании, Дании и Словакии в Пекин не едут. Отношения также обострились из-за подавления протестов в Гонконге, ситуацию усугубила и история исчезновения теннисистки Шуай Пен, обвинившей одного из членов партии в сексуальном насилии. Но многие участники коалиции считают, что точечного бойкота недостаточно, тем более молчат сами спортсмены, спонсоры и лидеры вещания – все в привычном режиме готовятся к вылету в Пекин: оформляют аккреды, примеряют форму.

Свободно высказываться там можно будет лишь в пресс-зонах и социальных сетях. Но воспользуются ли спортсмены такой возможностью в стране, которую критикуют за цензуру? Пекин, как столица Игр, – не выбор спортсменов. Но именно они сталкиваются с новой этической дилеммой: насколько правильно соревноваться там, где рискуют жизнью других?

О том, как Шуай Пен нарушила образ иконы спорта с кристально чистой репутацией и разозлила коммунистическую партию Китая, читай здесь . Мы разобрали кейс теннисистки во всех подробностях.

Источники: BBC, The Guardian.

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