Организаторы зимних Олимпийских игр в Пекине не отказываются от традиции предоставлять участникам презервативы, несмотря на инструкции по соблюдению социальной дистанции не менее двух метров в связи с продолжающейся пандемией коронавируса: необходимо сводить к минимуму объятия, рукопожатия и прочие физические взаимодействия.
«Все подразделения, связанные с Олимпийскими играми, в соответствующее время будут бесплатно предоставлять предписанное количество презервативов людям, которые зарегистрировались в «замкнутой системе регулирования», – сообщили организаторы Игр.
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Стоит отметить, первыми средства защиты обнаружили журналисты, прибывшие в Пекин. В номерах отелей лежат по пять презервативов, упаковка которых выполнена в цветах олимпийской эмблемы и украшена изображением китайского фонарика. Количество презервативов, которое планируют раздать на Олимпиаде, не уточняется.
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Источник: Reuters.
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