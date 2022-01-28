Среди людей, которые принимают участие в проведении Олимпиады в Пекине, выявили 12 случаев коронавируса.
В четверг, 27 января, в столицу Китая прибыло еще 1682 человека. 10 из них, в том числе два представителя спортивных делегаций стран, сдали положительные тесты на ковид.
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Кроме того, два случая заражения зафиксированы среди лиц, прибывших в Пекин ранее. Один из них – олимпийский чемпион Пхенчхана в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер.
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