4 февраля состоится церемония открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине – действо начнется в 15:00 по московскому времени. В отличие от недавних летних Игр в Токио, Олимпиаду в Китае не стали переносить, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса – решили ограничиться лишь рядом правил, призванных обеспечить максимальную безопасность участников.

Где пройдет шоу и что запланировано

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Местом проведения церемонии станет, как и в 2008 году, пекинский национальный стадион, известный под названием «Птичье гнездо». Но, в отличие от летних Игр, соревнования здесь проводиться не будут. Постановкой представления, как и 14 лет назад, занимается режиссер Чжан Имоу, чье шоу на сегодняшний день считается одним из лучших.

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Многие детали открытия традиционно держатся в строжайшем секрете. Организаторы серьезно контролируют, чтобы подробности не появились о общем доступе до самого начала мероприятия, но обещают нечто не менее грандиозное, чем в 2008 году. Продолжительность действия составит около 100 минут. Из-за сложной ситуации с ковидом, в шоу примут участие всего три тысячи актеров – в пять раз меньше, чем Имоу задействовал в прошлый раз. Уменьшение количества людей попытаются скомпенсировать спецэффектами и шоу фейерверков. Музыка, песни и танцы пригласят познакомиться с культурой страны, в которой проходят Игры.

Конечно, шоу не обойдется без зажжения олимпийского огня. От Игр к Играм организаторы соревнуются в оригинальности этого ритуала. В Пекине обещают, что зрители увидят самый оригинальный способ за последние 100 лет.

Где смотреть церемонию?

Ответственным за показ мероприятия в России будет телеканал «Россия 1» – прямая трансляция начнется 4 февраля в 15:00 (мск). Посмотреть повтор можно будет в 00:55 по московскому времени.

Олимпиада в Пекине Фото: Getty Images

Кто будет знаменосцами от России

Сборная России примет участие в церемонии открытия. Как и в Токио, в каждой команде будет по два знаменосца – мужчина и женщина. Это связано с политикой гендерного равенства, которую продвигает МОК. Знаменосцы будут выбраны непосредственно перед стартом Олимпиады. Рассматриваются кандидатуры шорт-трекиста Семена Елистратова, сноубордиста Вика Уайлда и скелетонистки Елены Никитиной, но многое будет зависеть от того, кто будет находиться в Олимпийской деревне и готов к мероприятию из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Талисман и девиз

Официальным талисманом турнира выбрана панда Бин Дунь Дунь. Она одета в ледяной костюм, напоминающий космический скафандр. Вокруг ее мордочки нарисованы разноцветные кольца, обозначающие новые арены в Пекине, построенные с помощью современных технологий. А сердечко на левой лапе Бин Дунь Дунь символизирует гостеприимство и любовь китайцев к другим олимпийцам.

Олимпиада в Пекине. Талисман Бин Дунь Дунь Фото: Getty Images

Как и в Токио, Олимпиада пройдет под новым девизом. Вместо привычного «Быстрее, выше, сильнее» официально утвержден слоган «Быстрее, выше, сильнее – вместе», который, по мнению организаторов, точнее отражает единый командный дух турнира.

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