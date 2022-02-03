Бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье не включены в первоначальную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

В четверг Международный олимпийский комитет в Пекине утвердила программу из 28 видов спорта, куда включили скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг. Кроме того, Лос-Анджелес сможет предложить дополнительные виды спорта в 2023 году.

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Бокс, тяжелую атлетику и современное пятиборье могут добавить в программу в следующем году, если международные федерации продемонстрируют, что решают проблемы в своих видах спорта.

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Международной федерации бокса нужно показать, что она решила проблемы, связанные с честностью процессов судейства и работы рефери. В сентябре независимое расследование показало, что на Олимпийских играх-2016 действовала система, позволяющая официальным лицам манипулировать результатами боксерских поединков. Тяжелая атлетика должна решить историческую проблему допинга в этом виде спорта, в то время как современное пятиборье должно окончательно заменить конкур и при этом повысить привлекательность вида спорта для молодежи.

Источник: BBC.

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