В пятницу, 4 февраля, кроме официальной церемонии открытия Олимпиады в Пекине пройдут соревнования по трем видам спорта. Предлагаем последить за первым днем командного турнира по фигурному катанию, за сражениями в дабл-миксте по керлингу и за женским хоккеем. Представляем расписание.
Церемония открытия состоится в 15:00 мск
Ad
Место проведения открытия Олимпиады в Пекине
Фото: Getty Images
Пекин-2022
Фаткулина и Шипачев – знаменосцы сборной России на открытии ОИ
Керлинг, дабл-микст
03:35 мск, круговой раунд, Швеция – Австралия
03:35 мск, круговой раунд, Канада – Швейцария
03:35 мск, круговой раунд, Италия – Норвегия
08:35 мск, круговой раунд, Чехия – Италия
08:35 мск, круговой раунд, Китай – Канада
08:35 мск, круговой раунд, Великобритания – Австралия
08:35 мск, круговой раунд, Швеция – США
Фигурное катание, командный турнир
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Фото: Getty Images
04:55 мск, мужчины, короткая программа
06:40 мск, танцы на льду, ритм-танец
08:20 мск, пары, короткая программа
Хоккей, женщины
07:10 мск, группа B: Дания – Китай
07:10 мск, группа A: Россия – Швейцария
Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев выбраны знаменосцами сборной России на открытии Олимпиады-2022 в Пекине
Лыжи на Олимпиаде-2022: дисциплины, медали, рельеф трасс, фавориты и составы сборной России на гонки
Пекин-2022
Старт Олимпиады: что выиграет Россия, за кем следить в Пекине-2022
Олимпийские игры
Бокс, тяжелая атлетика и пятиборье пока не включены в ОИ-2028
Реклама
Ad
Реклама
Ad