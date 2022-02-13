Биатлонистки разыгрывают очередной комплект наград на Олимпиаде в Пекине. Гонку преследования за Россию бегут Кристина Резцова – №6, Ульяна Нигматуллина – №13, Ирина Казакевич – №20, Светлана Миронова – №47.

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12:51. Ульяна Нигматуллина финишировала 11-й (3 промаха), Ирина Казакевич – 23-й (3), Кристина Резцова – 26-й (7), Светлана Миронова – 41-й (6).

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12:45. Ройселанн снимала с Ингрид лыжи, подбежали даже тренеры сборной Норвегии. Не первый раз такое случается с девушкой в Пекине.

12:44. Нигматуллина – 11-я, Фойгт и Джима следом. Тандреволд только 14-й добралась полуживой до финиша.

12:43. Сола становится четвертой, следом – Перссон, Вирер, Хаузер и Симон.

Ингрид Тандревольд Фото: Getty Images

12:37. Кошмар, друзья. Ингрид без сил, ее уносит четыре мужчины с финиша.

12:36. Марте Ульсбю-Ройселанн – 1-я, Эля Оберг – 2-я, Тирил Экхофф – 3-я. БОЖЕ!

12:35. Ингрид встала колом по трассе. ОООООХ! Помощь норвежке нужна на финише.

12:34. Эльвира Эберг убегает от Тандреволд, 10 секунд уже между ними. Сола выходит на 4-е место, Вирер медлит.

12:33. Так, а Миронова куда стреляла сейчвообще? Один промах у нее был 3-х рубежах, а на последней стойке она попала НИ РАЗУ!

12:31. Будет заруба. Ингрид Тандревольд навязывает борьбу Эльвире Оберг.

12:30. Вирер не закрывает одну мишень. Непросто будет ей бороться за серебро, если дамы позади попадут.

12:29. Представляете, соперницы только-только подходят к рубежу. А Ульсбю уже полторы минуты всем везет.

12:28. Мартее-е-е-е-е-е! Невевероятная норвежка! 5 из 5. Там битва за серебро лишь будет. Золото точно у Марте.

12:27. Резцова вышла 26-й со стрельбы.

12:26. Так-так! А вот и первая тройка: Марте Ульсбю-Ройселанн, Вирер, Тереза Хаузер. Итальянка в минуте и 30 секунд. Остальные и то дальше.

12:25. Казакевич идет 25-й с двумя штрафами на первой стойке, а Миронова 28-я.

12:24. Сола уже 9-я, хотя стартовала 26-й. Нигматуллина лишь 24-я (0-2-1).

12:23. Ой, мажут все и очень много. Ханна Оберг целых три штрафа пойдет шарашить.

12:22. УУУУУ! Две гильзы в молоко отправляет Вирер, те же два штрафа махнула Оберг.

12:21. Оп! Дала интриги Марте, промазав первым на 10 часов. Но следом 4 глазка прикрыла. Там, оказывается, габарит прошел. Вот оно что.

12:20. Миронова тоже совершает рейд по гонке: с двумя нулями на лежке в двух минутах от лидера.

12:19. Первая тройка: Марте, Доро, Эльвира. Дамы в 45 секундах и дальше.

12:18. Казакевич, на удивление, точна. С нулем (0+0) она сейчас 12-я.

12:17. Резцова еще забежала на два круга. Плохо, очень плохо.

12:16. Нигматуллина все никак не наладит стрельбу именно на ОИ. До этого россиянка показывала классные 92% точности. Вновь два штрафа от Ули.

12:15. Ух-ху! Вирер без штрафа, как и Лиза Тереза, а вот Оберг разок дала маху.

12:14. А тем временем нули выстреливает Марте на второй лежке. Немного замедлила со 2-м выстрелом, но отработала четко.

12:14. Миронова на ноль прошла лежку, 36-я она. Стартовала Света 47-й.

Ульяна Нигматуллина Фото: Getty Images

12:11. Отметка на 3 км: все при своих. Марте лидирует, ее теснят Эльвира и Доротея – они в 33-х и 39-и секундах. Там же Хаузер – в минуте австрийка.

12:11. Нигматуллина и Казакевич закрыли нули. 8-й и 14-й выбегают на круг. Резцова 19-й выходит со штрафных.

12:08. ААААААААААААА! ДВА-ДВА ШТРАФА. Задохнулась, потому что начала слишком быстро Кристина. Мимо 2-м и 4-м выстрелом.

12:07. Марте не заметила лежку: в тепличных условиях будто стреляла – все по центру. Чисты Эля и Доро.

12:05. Кристина в 56 секундах от норвежки. Ух, съела, получается, 10 секунд. Ничего себе. Главное не захлебнуться в погоне.

12:03. Смотрим за отставаниями. Ройселанн везет Эльвире – +30, Вирер – +39, Лизе Терезе Хаузер – +50. Все идут своим темпом.

12:02. Крис уже на дистанции. А вот Ульяна практически не сделала фальстарт. Не сориентировалась по номерам и поехала раньше времени, но вернулась на позицию.

12:00. Погнали. Дамы уже стартовали.

11:59. Ох! Невероятные Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов взяли золото! Российские лыжники выиграли мужскую эстафету на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. ААААААААААААА!

11:57. Первой стартует неподражаемая Марте Ульсбю-Ройселанн, второй – Эльвира Оберг, третьей – Доро Вирер.

11:52. Кристина Резцова стартует в минуте, Ульяна Нигматуллина – +1:28, Ирина Казакевич – +1:39 и Светлана Миронова – +2:33.

11:50. Девушки провели пристрелку. Снег продолжает идти на стадионе, зато ветер стих. Работники активно работают метлами.

Кристина Резцова Фото: Imago

12:00. Всем привет! С вами София Колодкина, мы сегодня понаблюдаем за женским преследованием Пекина.

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