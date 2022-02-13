Биатлонисты разыгрывают очередной комплект наград на Олимпиаде в Пекине. Гонку преследования за Россию бегу Максим Цветков – №4, Эдуард Латыпов – №11, Даниил Серохвостов – №19, Александр Логинов – №38.

Почаще обновляй страницу!

Ad

14:23. Фийон-Майе – двукратный! Красавец. Неужели у парня прорвало. Вышел наконец из тени Фуркада.

Олимпийские игры Россия провалила пасьют, полуживая Тандревольд отдала бронзу 2 ЧАСА НАЗАД

14:21. Терпеть Эдик, терпеть. Что же творить Хофер, откуда такие силы у итальянца...Ну когда же уже финиш. Невозможно.

14:20. Бё в 23 секундах от француза. Латыпов в 34-х, Хофер в 43-х. Итальянец очень-очень близок. БОЖЕЕЕЕЕЕЕЕ.

14:19. Бё забрал девять секунд у русского. А Латыпову нужно отвоевать теперь эту многострадальную бронзу. Лыжи катят отлично.

14:18. Ай, ай, Тарьей на кураже съел Эдуарда. А Лукас втопил в борьбе за бронзу...Эдик начал волнительно оглядываться.

14:16. Кентен – 100% первый. А за серебро будет жара. Латыпов, Бё, Хоффер.

14:15. Ну, ЭДИИИИИИК! Ну как так, круг. Победы не видать.

14:14. Ух, почти синхронно приступают к стойке.

14:13. Внимание! Последняя стойка! Смотрим!

14:12. Латыпов почти зарюкзачил партнера. Ноль на стойке и золото, друзья. Кентен ходом не так хорош сегодня.

14:11. ААААА! Прихватил Эд француза. Они в шести секундах друг от друга. Тарьей съел итальянца, он уже третий.

14:10. Йося Бё почти в минуте в пятью штрафами...

14:07. Расклады на данную минуту: Латыпов – 2-й (в 10 секундах от Кентена). Лукас Хоффер – 3-й (+37), Тарьей Бё – 4-й (+39).

14:06.

Эдуард Латыпов в борьбе с Йоханнесом Бё и Кентеном Фийон-Майе в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022 Фото: Getty Images

14:05. Ух, ЭДИК, ЭДИК, ЭДИК! Выстрелил 0 и устремился за Кентеном – он тоже отработал на ноль.

14:00. ВЕТЕЕЕЕЕЕР! ТРИ промаха Бё.

13:59. В 30 секундах от Латыпова старший Бё. А Эдик старается догнать Кентена. Надеюсь, он контролирует темп и не схватит промахи на первой стойке. Тьфу-тьфу. Йо на рубеже.

13:58. Фийон (0+0) уступает 19 секунд, Латыпов – +36,6. Выдерживает Эд скорость Бё.

13:57. Где Серохвостов после второй лежки? Тоже плох: 49-й. Шесть промахов и почти 4 минуты отставания.

13:56. К сожалению, застрелился Цветков. Он с пятью штрафами горит три минуты. Логинов подкрался на 17-ю строчку (1 промах), а стартовал 38-м.

13:55. АААААААААААААААААААААААААААААААА! Эдик, топи! 5 из 5. Там всего 34 секунды от лидера. А горели на табло адские 1:30. Ух. Жара!

13:54. Фийон-Майе великолепный! НОЛЬ! И убегает в гонку в 12 секундах от норвежца!

13:53. Опа-опа! Два первых выстрела улетели в молоко. А это 300 лишних метров для Бё. Кентен уже на коврике. Он будет лидировать точно.

13:52. Второй рубеж. Йо будет работать с капризным нынче ветром.

13:51. Эда прессингует Себастьян Самуэльссон. Оба идут в минуте и 30 секундах от лидера. За тандемом пристально следит Тарьей Бё. Близок, близок он! Шесть секундочек там.

13:50. Цветков 13-м вышел со штрафных кругов. Логинов отработал на ноль, 26-м катит второй круг. У Дани провал: четыре промаха. Мда...

13:49. Эди-и-и-и-и-к! Третий русский. С нулем вклинивается в борьбу за медали. Бежит за Йоханнесом и Кентеном.

13:48. И Кентен чистеньким улепетывает от преследователей. Ведь Макс дважды мазанул, Тарьей Бё – разок.

13:48. ЧТООООО творит Бё! Приручил ветер и угнал на трассу с нулем. По таким условия это кажется нереальным. Но ветер был у него не порывистый.

13:47. Серохвостов скатился на строчку – он 20-й. Минута и 45 секунд отставания. Ветрище невероятное на рубеже, туда, кстати, уже подобрался Бё.

13:47. Латыпов – 11-й на первой отсечке. 1:20 уступает. Йося всех напрягает на трассе.

13:47. Смотрим за первой отсечкой. Йоханнес Бё везет Кентену Фийону-Майе +31. Хотя на старте было 26 секунд. Максим Цветков в 51-й.

13:46. Напомню, в женском пасьюте Россия медалей не принесла. Лучшая – Ульяна Нигматуллина. Она лишь 11-я. Все остальные застрелились.

13:45. Погнали! Болеем за русских парней, которым опять чуть не повезло на финише спринта.

Максим Цветков после финиша спринта Фото: Getty Images

13:45. Всем привет! С вами София Колодкина, мы сегодня понаблюдаем за мужским преследованием Пекина.

Пекин-2022 🔴 7-я медаль Большунова, Ройселанн выиграла гонку преследования 6 ЧАСОВ НАЗАД