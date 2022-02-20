Этап Кубка мира на олимпийской трассе – традиция в олимпийские сезоны. Спортсменам дают возможность изучить незнакомую локацию, чтобы не выступать на главном старте четырехлетия с чистого листа. Из-за ковидных ограничений традицию нарушили перед Играми-2022: в некоторых видах, например в биатлоне и лыжных гонках, спортсмены не добрались до Пекина, а в других, где старты состоялись, все превратилось в кошмар.

Натали Гайзенбергер – легенда женского санного спорта и шестикратная олимпийская чемпионка. На декабрьском этапе Кубка мира в Пекине она попала в сложную ситуацию и даже задумалась о бойкоте Олимпиады. 34-летнюю немку запихнули на карантин на несколько дней, хотя ПЦР-тест был чистым: просто спортсменку уличили в контакте с зараженным. Благодаря Валерии Васнецовой мы узнали, что пекинский карантин напоминает ШИЗО, с такими же условиями столкнулась Гайзенбергер.

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Натали разрешали покидать номер только для тренировок и отвратительно кормили – обидная несправедливость после нескольких подряд отрицательных тестов. Происшествие настолько взбесило великую немку, что поначалу она решила бойкотировать Игры. Позже рекордсменка остыла, ведь игнорирование турнира глобально ничего бы не изменило. Но ее претензии дошли аж до президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Гайзенбергер высказала чиновнику по телефону.

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Натали Гайзенбергер с золотой медалью Олимпиады-2022 Фото: Getty Images

«Действительно долгое время думала, что не поеду еще раз в Пекин, потому что опыт на Кубке мира оказался ужасным, – призналась немка. – Но если я скажу, что бойкотирую Игры и больше никогда не полечу в Китай, тогда в списке результатов будет просто другой человек, но глобально ничего не изменится». По возвращении в Германию Гайзенбергер отметила, что все-таки вряд ли когда-нибудь вернется в Китай.

На решение Натали повлияло не только осознание собственной незначительности, но и семья. Всего за два года до Игр немка родила сына Лео. Беременность привела к пропуску всего сезона-2019/20 и в сумме 18 месяцам без тренировок. Однако Натали быстро постановила, что поедет в Китай и начала сокращенный олимпийский цикл. «После рождения сына быстро решила, что подготовлюсь к Пекину. Сдаться так близко к этой цели было не совсем правильным решением», – подытожила немка.

Натали удивила: казалось, что простой никак на нее не повлиял, а рождение первенца окрылило. В сезоне-2020/21 (первом после родов) немка выиграла общий зачет Кубка мира в восьмой раз в карьере и забрала серебро чемпионата мира. Гайзенбергер призналась, что если бы еще летом кто-то сказал ей, что она достигнет таких успехов, то просто не поверила. На Олимпиаде-2022 немка окончательно вписала себя в перечень великих: выиграла два золота и стала шестикратной олимпийской чемпионкой. До нее ни одна девушка не выигрывала личные заезды на трех Играх подряд, и вообще ни один саночник не забирал шесть золотых.

Подготовка к рекордам началась в подростковом возрасте в группе Норберта Лоха – отца трехкратного олимпийского чемпиона Феликса. Лох-младший занимался там же вместе с другими многократными победителями Игр Тобиасом Арльтом и Тобиасом Венделем. До этого Гайзенбергер считала санный спорт скучным и занималась горными лыжами, пока в 10 лет ее не переманил школьный учитель по физкультуре.

Феликс Лох и Натали Гайзенбергер на Олимпиаде-2014 Фото: Getty Images

На льду у Натали быстро пошло: в 2008-м 20-летнюю немку признали лучшей молодой спортсменкой Баварии, а через два года она ворвалась на дебютные Игры. Ванкувер – единственная Олимпиада, на которой спортсменка осталась без золота: дебютантка дотянула только до бронзы в личных заездах. Но следующий цикл прошел крайне успешно: в 2013-м она выиграла чемпионаты мира и Европы, а через год завоевала два золота в Сочи.

«Это была сбывшаяся детская мечта. Это было непередаваемое чувство, когда я посмотрела на табло после четвертого забега и увидела, что теперь олимпийский чемпион. Такое не выразить словами. Вся тяжелая работа и трудности прошлых лет того стоили», – радовалась немка.

За первым успехом последовали следующие, и Гайзенбергер превратилась в доминанта почти на десятилетие. Кроме шести золотых на Играх, Натали выковала девять побед на чемпионатах мира пять вторых мест и два третьих. На европейских соревнованиях стала семикратной чемпионкой, шесть раз серебряным и однажды бронзовым призером.

В Германии санный спорт популярен, поэтому Гайзенбергер стала настоящей звездой. Рекордсменку приглашали на множество телеэфиров, и везде останавливали фанаты. Однажды у Натали попросили карточку с автографом, когда та плавала в бассейне. К сожалению, она не прихватила парочку на водные процедуры. В 2016-м чемпионка открыла финал Кубка Германии по футболу, в котором сразилась родная «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Она вынесла трофей на поле и засветилась на миллионах экранов.

Натали Гайзенбергер на финале Кубка Германии по футболу Фото: Getty Images

«Мне пришлось учиться справляться с популярностью, – поделилась немка. – Не люблю быть в центре внимания. Конечно, такие дни, как финал Кубка Германии, для меня большая честь. Быть на телевидении тоже стало для меня большим развлечением. Это новый, отличный и интересный опыт, благодаря которому я узнала много новых людей».

Удивительно, но национальная звезда не зациклилась на успехах в спорте. Гайзенбергер – офицер полиции, и в межсезонье совмещает работу с тренировками. Такой микст – редкость для профессионального спорта, но Натали это не смущает. Несмотря на огромные достижения, она осталась скромным человеком и не считает себя в чем-то лучше других. А спорт – не смысл ее жизни, в которой главное место занимает семья.

В женском конькобежном спорте тоже есть свой доминант. Ирен Схаутен выиграла в Пекине три золота.

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