Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований на Играх в Пекине в нейтральном статусе.
Отмечается, что спортсмены будут соревноваться под флагом IPC, их награды не будут учитываться в неофициальном медальном зачете Паралимпиады.
Ad
Паралимпийские игры состоятся 4-13 марта 2022 года.
Пекин-2022
От Большунова до Щербаковой. Все золотые герои Пекина-2022
Россия провалилась на Олимпиаде-2022 в Пекине. Лыжи – образец для зимнего спорта в стране
Анна Щербакова впервые рассказала, как у нее сломались коньки на Олимпиаде в Пекине
Источник: сайт IPC.
Пекин-2022
Бё и Йохауг не вернутся на ОИ. Кто еще закончил после Пекина
Пекин-2022
Выступление России в Пекине – провал. Нужно учиться у лыжников
Реклама
Ad
Реклама
Ad