Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований на Играх в Пекине в нейтральном статусе.

Отмечается, что спортсмены будут соревноваться под флагом IPC, их награды не будут учитываться в неофициальном медальном зачете Паралимпиады.

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Паралимпийские игры состоятся 4-13 марта 2022 года.

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Источник: сайт IPC.

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