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В четвертый день Олимпиады-2020 в Токио ждем медали России – 26 июля стартуют саблистка Софья Великая, теннисист Даниил Медведев, матч мужской сборной по волейболу с США, а также пляжных волейболистов Красильникова и Стояновского
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Обновление через 30…
04:47
Софья Великая выйдет на дорожку в 5:10 по московскому времени, соперница знаменосца сборной России – Рената Хатона из сборной Венгрии.
04:46
Янь Хенью теперь встретится с русской саблисткой Софьей Поздняковой. Она победила итальянку Росселлу Грегорио – 15:12. В следующий раунд шагнула и Ольга Никитина – 15:14 с американкой Дагмарой Возняк.
04:45
В женской индивидуальной сабле пока случилась неприятная сенсация – украинка Ольга Харлан неожиданно проиграла китаянке Янь Хенью со счетом 12:15. Она шла первой в посеве и уступила в стартовом же матче. Сил украинскому фехтованию.
04:42
В бассейне проходят полуфиналы – Мартин Малютин из сборной России стал первым на 200-метровке кролем! Шансы на попадание в финал очень высоки!
04:41
Игрок в пинг-понг Кирилл Скачков тревожно уступил четвертый гейм американцу Джа – 0:11. В матче пока 2:2 (9:11, 11:9, 11:9, 0:11), 1:1 в пятом гейме.
04:40
Русская бадминтонистка Евгения Косецкая пока обыграла немку Ивонн Ли – 22:20, 21:15. Есть первая победа для России в этом виде программы!
04:37
Красильников со Стояновским пока проиграли первый сет мексиканцам со счетом 24:26. Нужно брать две остальные, парни!
04:37
Дмитрий Полянский из сборной России остался на 32-м месте в триатлоне, его брат Игорь – 43-й.
04:37
Поздно ночью по московскому времени финишировали соревнования по триатлону. Олимпийским чемпионом Токио-2020 стал норвежец Кристиан Блюмменфельт, 11 секунд ему проиграл британец Алекс Йи, бронза – у Хэйдена Уайлда из Новой Зеландии.
04:34
А пока в бассейне стартовало плавание – Маргарет Макнейл из Канады взяла золото в 100-метровке баттерфляем, выиграла касанием в финишном створе! Анастасия Шкурдай из Беларуси осталась восьмой в финале.
04:32
Почитайте пока расписание дня для сборной России – ждем медалей от Великой и других саблисток, в тхэквондо, дзюдо, прыжках в воду и в спортивной гимнастике.
Матч Медведева и надежда на гимнастику. 4-й день России в Токио
04:29
Игрок в пинг-понг из России Кирилл Скачков тем временем проводит второй матч на турнире Токио-2020. После победы над сербом в первом туре (4:2) Скачков играет третий гейм с американцем Канаком Джа – там пока 1:1 (11:9, 9:11), 3:5 в гейме и подача русского настольного теннисиста.
04:27
Также сегодня стартует еще одна русская звезда мирового спорта – теннисист Даниил Медведев третьим запуском сыграет с индийцем Сумитом Нагалем. Первый матч дня начнется в 5:00 мск, соответственно, Медведева нужно ждать где-то около 9:00 утра по столичному времени.
04:25
Действующие чемпионы миры по пляжному волейболу из России Вячеслав Красильников и Юрий Стояновский проводят стартовый матч в Токио-2020. Их соперники – Хосуе Гаксиола и Хосе Луис Рубио из Мексики. Пока русские пляжники играют первую партию, счет – 17:18, и наша подача.
Олег Стояновский, пляжный волейбол, Россия, Олимпиада в Токио-2020
Фото: Getty Images
04:20
В бадминтоне прямо сейчас Евгения Косецкая из сборной России встречается с немкой Ивонн Ли и уже взяла первый сет со счетом 22:20. Последим и за ней!
04:18
В мужской рапире у сборной России есть первый успех – Владислав Мыльников уверенно победил алжирца Салима Эруи (15:6) и прошел в 1/16 финала. В 5:35 мск Мыльников встретится с американцем Гереком Майнхардтом.
04:16
Сегодня, 26 июля, в Токио стартуют знаменосец сборной России, саблистка Софья Великая и первая ракетка страны Даниил Медведев. Ждем медалей в фехтовании и успешного прохождения по сетке в теннисе!
Софья Великая с серебряной медалью Игр-2016
Фото: Getty Images
04:14
Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим за четвертым днем Олимпийских игр-2020 в Токио!