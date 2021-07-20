Церемония открытия летних Олимпийских игр-2020 в Токио пройдет только в пятницу, 23 июля, но какие-то соревнования начнутся уже за два дня до официального старта турнира. Самыми первыми стартуют софтболисты (облегченная версия бейсбола) и футболистки.

Софтбол, женщины, групповой этап

Токио-2020 Матч Медведева и надежда на гимнастику. 4-й день России в Токио 7 ЧАСОВ НАЗАД

3:00 мск, Австралия – Япония (Фукусима);

6:00 мск, Италия – США (Фукусима);

9:00 мск, Мексика – Канада (Фукусима);

Футбол, женщины, групповой этап

Марта Силва, Бразилия Фото: Getty Images

10:30 мск, Великобритания – Чили (Саппоро);

11:00 мск, Китай – Бразилия (Рифу);

11:30 мск, Швеция – США (Токио);

13:30 мск, Япония – Канада (Саппоро);

14:00 мск, Замбия – Нидерланды (Рифу);

14:30 мск, Австралия – Новая Зеландия (Токио).

Церемония открытия Токио-2020 пройдет 23 июля и начнется в 14:00 по московскому времени.

Олимпийские игры-2021 завершатся 8 августа.

Токио-2020 1-е золото и вылет Рублева. Русские итоги за 25 июля 10 ЧАСОВ НАЗАД