Церемония открытия летних Олимпийских игр-2020 в Токио пройдет только в пятницу, 23 июля, но какие-то соревнования начнутся уже за два дня до официального старта турнира. Самыми первыми стартуют софтболисты (облегченная версия бейсбола) и футболистки.
Софтбол, женщины, групповой этап
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3:00 мск, Австралия – Япония (Фукусима);
6:00 мск, Италия – США (Фукусима);
9:00 мск, Мексика – Канада (Фукусима);
Футбол, женщины, групповой этап
Марта Силва, Бразилия
Фото: Getty Images
10:30 мск, Великобритания – Чили (Саппоро);
11:00 мск, Китай – Бразилия (Рифу);
11:30 мск, Швеция – США (Токио);
13:30 мск, Япония – Канада (Саппоро);
14:00 мск, Замбия – Нидерланды (Рифу);
14:30 мск, Австралия – Новая Зеландия (Токио).
- Церемония открытия Токио-2020 пройдет 23 июля и начнется в 14:00 по московскому времени.
- Олимпийские игры-2021 завершатся 8 августа.
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