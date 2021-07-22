Незадолго до церемонии открытия Игр на Национальном стадионе в гребном канале и арене для соревнований стрелков из лука пройдут очередные старты.
Академическая гребля, предварительные заезды
2:30 мск, мужчины, одиночка;
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3:30 мск, женщины, одиночка;
4:30 мск, мужчины, двойка парная;
5:00 мск, женщины, двойка парная;
5:30 мск, мужчины, четверка парная;
5:50 мск, женщины, четверка парная;
Академическая гребля
Фото: Getty Images
Стрельба из лука, посев
3:00 мск, женщины, личное первенство
7:00 мск, мужчины, личное первенство
- Церемония открытия Токио-2020 пройдет 23 июля и начнется в 14:00 по московскому времени.
- Олимпийские игры-2021 завершатся 8 августа.
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