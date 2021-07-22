Незадолго до церемонии открытия Игр на Национальном стадионе в гребном канале и арене для соревнований стрелков из лука пройдут очередные старты.

Академическая гребля, предварительные заезды

2:30 мск, мужчины, одиночка;

Токио-2020 Матч Медведева и надежда на гимнастику. 4-й день России в Токио 7 ЧАСОВ НАЗАД

3:30 мск, женщины, одиночка;

4:30 мск, мужчины, двойка парная;

5:00 мск, женщины, двойка парная;

5:30 мск, мужчины, четверка парная;

5:50 мск, женщины, четверка парная;

Академическая гребля Фото: Getty Images

Стрельба из лука, посев

3:00 мск, женщины, личное первенство

7:00 мск, мужчины, личное первенство

Церемония открытия Токио-2020 пройдет 23 июля и начнется в 14:00 по московскому времени.

Олимпийские игры-2021 завершатся 8 августа.

Токио-2020 1-е золото и вылет Рублева. Русские итоги за 25 июля 10 ЧАСОВ НАЗАД