23 июля состоится церемония открытия Олимпийских игр-2020 в Токио – действо начнется в 14.00 по московскому времени. Олимпиада должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии была перенесена. В целях маркетинга 2020-й решили сохранить в названии.

Это первое в истории открытие Игр, на котором не будет зрителей из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Также, по сообщениям Kyodo, число высокопоставленных гостей будет сокращено: их планируется меньше тысячи.

Токио-2020 Фото: Getty Images

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Где смотреть церемонию?

Ответственным за показ мероприятия в России будет «Первый канал» – прямая трансляция начнется в 14:00 (мск). Посмотреть повтор можно будет в 21.30 по московскому времени.

Кто откроет Игры?

Программа Олимпиады тоже претерпела изменения. Так как игры проходят под знаком гендерного равенства, в программу соревнований были добавлены женские дисциплины, стало больше смешанных соревнований. Организаторам практически удалось достигнуть абсолютного гендерного равенства: женщин-спортсменок будет 48,8%. На предыдущих Играх процент был ниже: в Лондоне – 44,2%, в Рио – 45%.

Во время парада делегации пойдут согласно японской азбуке катакана, а сразу после Греции пойдет сборная беженцев. Открывать Олимпийские игры по традиции будет император Японии Нарухито.

Организаторы Олимпиады в Токио решили отказать от дорогих шоу, которыми славится открытие Игр. Вместо этого для них будет не менее торжественный формат – он должен подчеркнуть японский колорит.

Кто знаменосец от России?

Изменения коснулись и знаменосцев: теперь их двое – мужчина и женщина. Знамя России понесут волейболист Максим Михайлов и Софья Великая, для каждого из них это уже четвертая Олимпиада. Главной интригой остается, кто же будет зажигать олимпийский огонь.

Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

Талисманами России на Играх станут Мишка-неваляшка и Шапко-кот, которых для Олимпийский комитет нашей страны разработала студия Артемия Лебедева. Общим талисманом Олимпиады-2020 стало «Вечное будущее» в сине-белых цветах. Его имя Мирайтова, оно основано на японских словах «мирай» (вечность) и «това» (вечность).

По решению международного антидопингового агентства и Спортивного арбитражного суда сборная России не сможет выступать под своим флагом и гимном. Гимн заменит музыка Чайковского.

Россию в Японии будут представлять 335 спортсменов в 33 видах спорта.

На Олимпиаде россияне не примут участие в таких дисциплинах, как баскетбол, бейсбол, софтбол, гольф, серфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

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