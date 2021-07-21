Япония понесет значительные убытки из-за решения проводить Игры без зрителей. Соответствующее исследование провел университет Кансая под руководством профессора Кацухиро Миямото.

Он считает, что убытки из-за отказа допускать болельщиков на соревнования оцениваются в 16 млрд долларов, из них 6 млрд составляют убытки непосредственно во время Игр, а 9 млрд – убытки после соревнований.

«Расчеты, сделанные профессором Кацухиро Миямото, продолжают быть актуальными и остаются без изменений», – цитирует профессора «Р-Спорт»

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом.

Церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

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