Япония понесет значительные убытки из-за решения проводить Игры без зрителей. Соответствующее исследование провел университет Кансая под руководством профессора Кацухиро Миямото.
Он считает, что убытки из-за отказа допускать болельщиков на соревнования оцениваются в 16 млрд долларов, из них 6 млрд составляют убытки непосредственно во время Игр, а 9 млрд – убытки после соревнований.
«Расчеты, сделанные профессором Кацухиро Миямото, продолжают быть актуальными и остаются без изменений», – цитирует профессора «Р-Спорт».
Токио-2020
Матч Медведева и надежда на гимнастику. 4-й день России в Токио
- Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом.
- Церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей.
- Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.
Токио-2020
1-е золото и вылет Рублева. Русские итоги за 25 июля
Токио-2020
Гимнасты, Медведев и мужской волейбол. Программа 4-го дня ОИ