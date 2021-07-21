Знаменитый российский хоккеист и политик Вячеслав Фетисов раскритиковал запрет российским синхронисткам выступать в купальниках с изображением медведя.

«Для меня это совершенно непонятная история, я бы так сказал, полный беспредел. Олимпийские игры – это же соревнование государств, атрибутика, то есть гимн и флаг, является обязательным условием проведения Игр. Как мы могли допустить, чтобы нас лишили того, что нам принадлежит, – особая загадка. Вообще-то, мишки водятся в разных частях нашей планеты.

Может, еще дышать и разговаривать по-русски запретят в ближайшее время? Я считаю, что наше спортивное руководство просто не умеет отстаивать интересы», – цитирует Фетисова «Петербургский дневник»

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Из-за санкций ВАДА российские атлеты не могут выступать под национальным флагом.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

Фетисов – чемпион Олимпиад-1984, 1988.

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