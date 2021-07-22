На Олимпиаде-2020 в Токио выступит рекордное число открытых ЛГБТ-спортсменов. Всего 142 атлета из 25 стран представляют квир-сообщество. Больше всего представителей ЛГБТ из США – 34 спортсмена. А женщин в этом списке больше, чем мужчин в восемь раз. При этом на Олимпийские игры впервые в истории пробились два атлета-трансгендера.

Сын богача и бывшего мэра новозеландского Окленда Гэвин Хаббард занимался тяжелой атлетикой до 35 лет. На чемпионате Новой Зеландии в 1998 году в мужской дисциплине свыше 105 килограммов 20-летний Гэвин установил юниорские рекорды с рывком 135 кг и толчком на 170 кг. Лучшее достижение во взрослом возрасте – чемпион Океании-2004.

Несколько месяцев спустя спортсмен ушел из тяжелой атлетики, потому что осознал себя женщиной. В 2012-м Гэвин занял пост исполнительного директора Олимпийской федерации тяжелой атлетики Новой Зеландии. А затем совершил трансгендерный переход и сменил имя на Лорел. Кроме того, Хаббард возобновила карьеру в тяжелой атлетике, правда, в женской дисциплине. Спустя девять лет 43-летняя спортсменка квалифицировалась на Олимпиаду в Токио как первый трансгендер на Играх.

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Дочь регбиста и баскетболистки из Канады Ребекка Куинн играла в соккер с детства, а затем выступала за команду колледжа. На драфте женского чемпионата США в 2018-м Ребекку выбрали под третьим номером – это рекорд для канадских футболисток. После этого девушка выступала за клубы из Вашингтона, Парижа и Швеции. Куинн прошла через все молодежки Канады от 17 лет. Ребекка представляла родину на чемпионате мира-2019 и играла за олимпийскую сборную в 2016-м в Рио.

Ребекка Куинн, Канада Фото: Getty Images

В 2020-м Ребекка Куинн совершила каминг аут как мужчина-трансгендер и попросила, чтобы к ней обращались во множественном числе – они/их. Имя сократилось до одного слова – просто Куинн. Но 25-летний футболист не совершал никаких манипуляций со своим телом и на Олимпиаду приехал в составе женской сборной.

Третьим трансгендерным претендентом на участие в Олимпийских играх был 39-летний триатлонист Крис Мосье, но на квалификации в 2020-м он получил травму и не прошел отбор на Игры.

Крис родился женщиной, но 11 лет назад совершил трансгендерный переход. В 2015 году Крис получил место в мужской сборной США по спринт-дуатлону на чемпионате мира-2016, что сделало его первым известным транс-атлетом на таком крупном турнире. Nike тут же поддержал спортсмена.

Крис Мосье, США Фото: Getty Images

Хотя Мосье прошел квалификацию на турнир в Испании, политика МОК в отношении спортсменов-трансгендеров не позволяла ему участвовать в ключевых соревнованиях. Атлет через суд вынудил МОК изменить правила в 2015 году. Комитет установил максимальный уровень тестостерона для тех, кто хочет соревноваться среди женщин: общий уровень мужского гормона должен быть ниже 10 наномоль на литр сыворотки крови в течение года перед соревнованиями.

До сих пор это правило остается единственной чертой, которая на Олимпиаде разделяет атлетов по мужским и женским дисциплинам. Но есть несколько упущений.

British Journal of Sports Medicine рассказал об исследовании 48 здоровых атлетичных женщин в возрасте от 18 до 35 лет с естественным уровнем тестостерона 0,39 нмоль/литр в среднем. Десять дней им кололи мужской гормон, и его уровень в крови повысился до 4,3 нмоль/литр в среднем. При этом у мужчин уровень тестостерона от 9,2 до 31,8 нмоль/литр. То есть женщинам почти невозможно достигнуть установленного Комитетом порога, зато для мужчины на гормональной терапии это вполне реальный показатель. При этом в циклических и силовых видах спорта различия в результатах мужчин и женщин обычно составляют от 10 до 20 процентов – это огромное преимущество в спорте высоких достижений.

Второй момент – строение тела, которое формируется у людей в подростковом возрасте. Тогда организм вырабатывает больше всего тестостерона, что влияет на формирование верхней части туловища, легких, сердца и костей. И если мужчина совершает трансгендерный переход, эти особенности строения организма никуда не исчезают.

Лорел Хаббард на пьедестале Игр Содружества-2018 Фото: Getty Images

После возобновления карьеры в тяжелой атлетике Лорел Хаббард выиграла открытый чемпионат Австралии. Новозеландка подняла в сумме 268 кг при весе в 131 кг. Впервые трансгендер завоевал международный титул в тяжелой атлетике. Это вызвало возмущение остальных участниц, а исполнительный директор австралийской федерации назвал результаты нечестными.

В 2017-м Лорел завоевала серебро на чемпионате мира в Анахайме. А через год на Играх Содружества победила в рывке и установила рекорд в 132 кг. При этом Хаббард травмировала локоть и покинула соревнования. Австралийская федерация требовала не допускать спортсменку до соревнований вовсе.

В 2019-м Хаббард взяла два золота на Тихоокеанских играх в Самоа, и премьер-министр страны потребовал от МОК ужесточить правила в отношении трансгендеров. Далее последовали золотые медали в Катаре и Кубке мира-2020. Каждый раз уровень тестостерона в крови Лорел не превышал 10 нмоль/литр.

Глупо считать, что переход в женскую дисциплину для Лорел и других спортсменов-трансгендеров – легкий путь к славе и медалям. Хейтеры регулярно выливают тонны грязи на новозеландку, не говоря о постоянной критике от коллег. Очень часто трансгендеры или люди, которые не решаются на переход, живут с суицидальными мыслями, потому что боятся давления общества. Так что участие Хаббард в Олимпийских играх в Токио – не погоня за легким профитом.

Томас Бах Фото: Getty Images

Благодаря ей мировое сообщество плотнее займется регулировкой устаревших норм в отношении ЛГБТК+. Японские активисты надеются использовать Олимпиаду с рекордным числом спортсменов квир-сообщества для борьбы за легализацию однополых браков. Тем временем МОК уже объявил, что расширит правила участия в Олимпиаде для спортсменов-трансгендеров.

«Квалификационные правила были приняты международной федерацией до начала отбора на Олимпиаду, и вы не можете их поменять по ходу соревнований. МОК изучает этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами: медицинскими, социальными экспертами, экспертами по правам человека и, конечно, международными федерациями, чтобы оценить эти правила и утвердить некие принципы, которые, на самом деле, не могут быть правилами, поскольку этот вопрос не может иметь единого решения, все зависит от конкретного вида спорта. Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований, и при этом соблюдались права человека», – заявил президент МОК Томас Бах.

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