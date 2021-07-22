Глава олимпийского комитета России Станислав Поздняков разъяснил правила использования российской символики в Токио.

«Размещение национальной символики не допускается на олимпийских объектах. Все, что не является олимпийскими объектами, там можно использовать символику. Меня в гостинице встретили с российским флагом, и я ничего не нарушил», – сказал Поздняков по информации «Р-спорт»

«Вы хотите эксперимент поставить? – уточнил он, отвечая на вопрос о последствиях того, если кто-то нарушит правила. – То, что к ОКР будут вопросы, это 100%. У нас есть опыт взаимодействия с МОК на эту тему. Но нам удавалось как минимум до сегодняшнего момента соблюдать договоренности. Наши спортсмены прекрасно осведомлены о том, что можно, а что нельзя. Я верю в разум всех членов нашей делегации».

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