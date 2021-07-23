На Олимпиаде в Токио в бой вступает тяжелая артиллерия – российские теннисисты, отечественные команды по баскетболу 3х3, водному поло и многие другие.

Бадминтон, групповой этап

3:00 мск, женщины, одиночный разряд

Токио-2020 Матч Медведева и надежда на гимнастику. 4-й день России в Токио 8 ЧАСОВ НАЗАД

3:00 мск, женщины, парный разряд

3:00 мск, смешанный разряд

4:20 мск, мужчины, одиночный разряд

5:00 мск, мужчины, парный разряд

Баскетбол 3х3, групповой этап

4:15 мск, женщины: Россия – Япония

4:40 мск, женщины: Китай – Румыния

5:35 мск, мужчины: Польша – Латвия

6:00 мск, мужчины: Китай – Сербия

8:00 мск, женщины: Россия – Китай

8:25 мск, женщины: Румыния – Япония

9:00 мск, мужчины: Россия – Китай

9:25 мск, мужчины: Сербия – Нидерланды

11:30 мск, женщины: Италия – Монголия

11:55 мск, женщины: США – Франция

12:40 мск, мужчины: Латвия – Бельгия

13:05 мск, мужчины: Япония – Польша

15:00 мск, женщины: Монголия – США

15:25 мск, женщины: Франция – Италия

16:00 мск, мужчины: Нидерланды – Россия

16:25 мск, мужчины: Бельгия – Япония

Бокс, квалификация, 1/16 финала

5:00 мск, женщины, полулегкий вес, 57 кг

Победа Саадат Далгатовой Фото: Getty Images

5:30 мск, женщины, полусредний вес, 69 кг

6:03 мск, мужчины, полулегкий вес, 57 кг

7:24 мск, мужчины, второй полусредний вес, 69 кг

Велоспорт, мужчины

5:00 мск, шоссе, групповая гонка (розыгрыш медалей)

Водное поло, женщины, квалификация

8:00 мск, группа А, Канада – Австралия

9:30 мск, группа А, ЮАР – Испания

12:20 мск, группа B, Япония – США

13:50 мск, группа B, Китай – Россия

Волейбол, мужчины, квалификация

3:00 мск, группа А, Италия – Канада

5:05 мск, группа B, Бразилия – Тунис

8:20 мск, группа B, Россия – Аргентина

Максим Михайлов Фото: Getty Images

10:25 мск, группа А, Япония – Венесуэла

13:40 мск, группа А, Польша – Иран

15:45 мск, группа B, США – Франция

Волейбол пляжный

3:00 мск, женщины, группа F: Япония – Чехия

4:00 мск, мужчины, группа D: Бразилия – Аргентина

5:00 мск, женщины, группа C: Бразилия – Аргентина

6:00 мск, женщины, группа A: Канада – Нидерланды

9:00 мск, женщины, группа F: Швейцария – Германия

10:00 мск, мужчины, группа A: Россия – Испания

11:00 мск, женщины, группа A: Швейцария – Германия

14:00 мск, женщины, группа C: Канада – Китай

15:00 мск, мужчины, группа D: Нидерланды – США

16:00 мск, мужчины, группа A: Норвегия – Австралия

Гандбол, мужчины, групповой этап

3:00 мск, группа А: Норвегия – Бразилия

5:00 мск, группа А: Франция – Аргентина

8:15 мск, группа B: Швеция – Бахрейн

10:15 мск, группа А: Германия – Испания

13:30 мск, группа B: Португалия – Египет

15:30 мск, группа B: Дания – Япония

Спортивная гимнастика, мужчины, квалификация

4:00 мск, многоборье, личное первенство, группа 1

8:30 мск, многоборье, личное первенство, группа 2

13:30 мск, многоборье, личное первенство, группа 3

Никита Нагорный Фото: Getty Images

Академическая гребля

2:30 мск, женщины, одиночка: утешительные заезды

3:00 мск, мужчины, одиночка: утешительные заезды

3:30 мск, женщины, двойка парная: утешительные заезды

3:40 мск, мужчины, двойка парная: утешительные заезды

3:50 мск, женщины, двойка распашная без рулевого: предварительные заезды

4:20 мск, мужчины, двойка распашная без рулевого: предварительные заезды

4:50 мск, женщины, двойка парная, ленкий вес: предварительные заезды

5:20 мск, мужчины, двойка парная, ленкий вес: предварительные заезды

5:50 мск, женщины, четверка распашная без рулевого: предварительные заезды

6:10 мск, мужчины, четверка распашная без рулевого: предварительные заезды

Дзюдо

Квалификация

5:00 мск, мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: предварительный раунд

5:10 мск, женщины, суперлегкий вес, 48 кг: 1/16 финала

Ирина Долгова Фото: Getty Images

5:20 мск, мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: 1/16 финала

6:20 мск, женщины, суперлегкий вес, 48 кг: 1/8 финала

6:30 мск, мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: 1/8 финала

7:20 мск, женщины, суперлегкий вес, 48 кг: 1/4 финала

7:40 мск, мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: 1/4 финала

11:00 мск, женщины, суперлегкий вес, 48 кг: утешительные поединки

11:15 мск, мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: утешительные поединки

11:35 мск, женщины, суперлегкий вес, 48 кг: 1/2 финала

11:50 мск, мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: 1/2 финала

Медали

12:10 мск, женщины, суперлегкий вес, 48 кг: поединки за 3-е место

12:30 мск, женщины, суперлегкий вес, 48 кг: финал

12:40 мск, мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: поединки за 3-е место

13:00 мск, мужчины, суперлегкий вес, 60 кг: финал

Конный спорт, квалификация

Конный спорт Фото: Getty Images

11:00 мск, выездка, индивидуальное первенство

11:00 мск, выездка, командное первенство:

Плавание, предварительные заплывы

Софтбол, женщины, групповой этап

4:00 мск, Австралия – Канада

8:30 мск, США – Мексика

14:00 мск, Япония – Италия

Стрельба

Квалификация

2:30 мск, женщины, винтовка пневматическая, 10 м

7:00 мск, мужчины, пистолет пневматический, 10 м

Медали

4:45 мск, женщины, винтовка пневматическая, 10 м: финал

9:30 мск, мужчины, пистолет пневматический, 10 м: финал

Стрельба из лука

Квалификация

3:30 мск, микст, командное первенство: 1/8 финала

Ксения Перова Фото: Getty Images

8:15 мск, микст, командное первенство: 1/4 финала

9:31 мск, микст, командное первенство: 1/2 финала

Медали

10:25 мск, микст, командное первенство: за 3-е место

10:45 мск, микст, командное первенство: финал

Теннис

5:00 мск, мужчины: 1/32 финала

5:00 мск, женщины: 1/32 финала

5:00 мск, мужчины, парный разряд: 1/16 финала

5:00 мск, женщины, парный разряд: 1/16 финала

Настольный теннис, квалификация

3:00 мск, мужчины, предварительный раунд

3:00 мск, женщины, предварительный раунд

5:15 мск, смешанные пары, 1/8 финала

8:15 мск, мужчины, раунд-I

8:15 мск, женщины, раунд-I

Тхэквондо

Квалификация

4:00 мск, женщины, до 49 кг: 1/8 финала

4:15 мск, мужчины, до 58 кг: 1/8 финала

8:00 мск, женщины, до 49 кг: 1/4 финала

8:15 мск, мужчины, до 58 кг: 1/4 финала

10:00 мск, женщины, до 49 кг: 1/2 финала

10:15 мск, мужчины, до 58 кг: 1/2 финала

13:00 мск, женщины, до 49 кг: утешительные поединки

13:15 мск, мужчины, до 58 кг: утешительные поединки

Михаил Артамонов Фото: Getty Images

Медали

14:00 мск, женщины, до 49 кг: поединки за 3-е место

14:15 мск, мужчины, до 58 кг: поединки за 3-е место

16:00 мск, женщины, до 49 кг: финал

16:15 мск, мужчины, до 58 кг: финал

Тяжелая атлетика, женщины

Квалификация

3:50 мск, 49 кг, группа B

Медали

7:50 мск, 49 кг, группа А

Фехтование, индивидуальное первенство

Квалификация

3:00 мск, женщины, шпага: 1/32 финала

3:55 мск, мужчины, сабля: 1/32 финала

4:50 мск, женщины, шпага: 1/16 финала

5:45 мск, мужчины, сабля: 1/16 финала

6:40 мск, женщины, шпага: 1/8 финала

7:35 мск, мужчины, сабля: 1/8 финала

8:30 мск, женщины, шпага: 1/4 финала

9:25 мск, мужчины, сабля: 1/4 финала

12:00 мск, женщины, шпага: 1/2 финала

12:45 мск, мужчины, сабля: 1/2 финала

Медали

13:30 мск, женщины, шпага: матч за 3-е место

14:15 мск, мужчины, сабля: матч за 3-е место

15:00 мск, женщины, шпага: финал

15:45 мск, мужчины, сабля: финал

Футбол, женщины, групповой этап

10:30 мск, группа Е: Чили – Канада

11:00 мск, группа F: Китай – Замбия

11:30 мск, группа G: Швеция – Австралия

13:30 мск, группа Е: Япония – Великобритания

14:00 мск, группа F: Нидерланды – Бразилия

14:30 мск, группа G: Новая Зеландия – США

Хоккей на траве, групповой этап

3:30 мск, мужчины, группа А: Япония – Австралия

4:00 мск, мужчины, группа А: Новая Зеландия – Индия

5:45 мск, мужчины, группа B: Нидерланды – Бельгия

6:00 мск, мужчины, группа А: Аргентина – Испания

12:30 мск, мужчины, группа B: Великобритания – ЮАР

13:00 мск, мужчины, группа B: Канада – Германия

14:45 мск, женщины, группа А: Нидерланды – Индия

15:15 мск, женщины, группа А: Ирландия – ЮАР

Токио-2020 1-е золото и вылет Рублева. Русские итоги за 25 июля 11 ЧАСОВ НАЗАД