Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька разочарован тем, что российские спортсмены на Олимпиаде в Токио выступают в форме в цветах флага страны. Об этом было заявлено на пресс-конференции.

«Я думаю, что все мои действия должны быть основаны на фактах, мы не должны основываться на ощущениях. Мы следим за тем, чтобы Россия выполняла все условия CAS. Но в то же время мы разочарованы, что CAS сократил санкции до двух лет и разрешил выступать с цветами российского флага на форме. Мы считали, что должен был быть нейтральный статус», – заявил Банька на пресс-конференции.

Ранее CAS частично поддержал иск ВАДА к РУСАДА и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Российские спортсмены на Олимпиаде будут выступать в качестве команды ОКР без национального флага и гимна.

Токио-2020 Матч Медведева и надежда на гимнастику. 4-й день России в Токио 7 ЧАСОВ НАЗАД

Токио-2020 1-е золото и вылет Рублева. Русские итоги за 25 июля 10 ЧАСОВ НАЗАД