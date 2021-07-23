На сайте Международного Oлимпийского комитета между Украиной и Крымом убрали линию границы, которая изначально была проведена. Теперь Крым на карте официального сайта Игр – часть Украины. Недоразумение случилось в разделе «Расписание и результаты», где была размещена карта со странами, а болельщикам предлагалось поддержать свою сборную аплодисментами.

Международный олимпийский комитет назвал инцидент досадной ошибкой поставщика услуг.

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«Это была досадная ошибка провайдера, которая немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», – говорится в ответе МОК по информации «Р-Спорт»

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина не признала результаты голосования.

Украину на Олимпиаде представят 157 спортсменов. Они выступят в 26 видах спорта.

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