В воскресенье, 25 июля, на Олимпиаде в Токио продолжают поход за золотом теннисисты, вступают в борьбу гандболистки и летят за новыми медалями стрелки. И не только! Представляем расписание третьего дня Игр.
Бадминтон, групповой этап
4:00 мск, мужчины, одиночный разряд
Токио-2020
🔴 Теннисистки на высоте, победа в водном поло
4:00 мск, женщины, одиночный разряд
4:00 мск, мужчины, парный разряд
4:40 мск, женщины, парный разряд
5:20 мск, смешанный разряд
Баскетбол, мужчины, квалификация
4:00 мск, группа А: Иран – Чехия
7:40 мск, группа B: Германия – Италия
11:20 мск, группа B: Австралия – Нигерия
15:00 мск, группа А: Франция – США
Грегг Попович и Зак Лавин
Фото: Getty Images
Баскетбол 3х3, групповой этап
4:15 мск, женщины: Япония – Монголия
4:40 мск, женщины: Румыния – Италия
5:35 мск, мужчины: Россия – Бельгия
6:00 мск, мужчины: Польша – Сербия
8:00 мск, женщины: Монголия – Россия
8:25 мск, женщины: Китай – Италия
9:00 мск, мужчины: Китай – Латвия
9:25 мск, мужчины: Сербия – Бельгия
11:30 мск, женщины: Румыния – США
11:55 мск, женщины: Япония – Франция
12:40 мск, мужчины: Россия – Польша
13:05 мск, мужчины: Япония – Нидерланды
15:00 мск, женщины: Китай – Франция
15:25 мск, женщины: Россия – США
16:00 мск, мужчины: Нидерланды – Китай
16:25 мск, мужчины: Латвия – Япония
Бокс, квалификация
5:00 мск, женщины, наилегчайший вес, 51 кг: 1/16 финала
6:15 мск, мужчины, легкий вес, 63 кг: 1/16 финала
Габил Мамедов
Фото: Getty Images
7:54 мск, мужчины, полутяжелый вес, 81 кг: 1/16 финала
Велоспорт
Медаль
7:00 мск, жещины, шоссе, групповая индивидуальная гонка
Водное поло, мужчины, квалификация
4:00 мск, группа А: ЮАР – Италия
5:30 мск, группа А: Венгрия – Греция
8:00 мск, группа А: США – Япония
9:30 мск, группа B: Австралия – Черногория
12:20 мск, группа B: Сербия – Испания
13:50 мск, группа B: Хорватия – Казахстан
Волейбол, женщины, квалификация
3:00 мск, группа B: Россия – Италия
5:05 мск, группа B: США – Аргентина
8:20 мск, группа А: Сербия – Доминикана
10:25 мск, группа B: Китай – Турция
13:40 мск, группа А: Япония – Кения
15:45 мск, группа А: Бразилия – Южная Корея
Пляжный волейбол, квалификация
3:00 мск, женщины, группа B: США – Китай
4:00 мск, мужчины, группа F: Япония – Польша
5:00 мск, мужчины, группа E: Бразилия – Чили
6:00 мск, женщины, группа E: Австралия – Куба
9:00 мск, женщины, группа E: Россия – Италия
10:00 мск, мужчины, группа E: Польша – Марокко
11:00 мск, мужчины, группа C: Катар – Швейцария
14:00 мск, мужчины, группа F: Германия – Италия
15:00 мск, мужчины, группа B: Нидерланды – Испания
16:00 мск, мужчины, группа С: США – Италия
Гандбол, женщины, квалификация
3:00 мск, группа А: Нидерланды – Япония
5:00 мск, группа B: Россия – Бразилия
8:15 мск, группа А: Черногория – Ангола
10:15 мск, группа А: Норвегия – Южная Корея
13:30 мск, группа B: Испания – Швеция
15:30 мск, группа B: Венгрия – Франция
Спортивная гимнастика
4:00 мск, женское многоборье, личное первенство, группа 1
5:55 мск, женское многоборье, личное первенство, группа 2
9:10 мск, женское многоборье, личное первенство, группа 3
11:05 мск, женское многоборье, личное первенство, группа 4
14:20 мск, женское многоборье, личное первенство, группа 5
Академическая гребля
03:00 мск, мужчины, одиночка (1х): 1/2 Финала E/F
03:20 мск, женщины, одиночка (1х): 1/2 Финала E/F
03:40 мск, мужчины, двойка распашная без рулевого (2-): Утешительные заезды
03:50 мск, женщины, двойка распашная без рулевого (2-): Утешительные заезды
04:00 мск, мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х): Утешительные заезды
04:20 мск, женщины, двойка парная, легкий вес (L2х): Утешительные заезды
04:40 мск, мужчины, четверка парная (4х): Утешительные заезды
04:50 мск, женщины, четверка парная (4х): Утешительные заезды
05:00 мск, мужчины, восьмерка с рулевым (8+): Предварительные заезды
05:20 мск, женщины, восьмерка с рулевым (8+): Предварительные заезды
Академическая гребля
Фото: Getty Images
Гребля на байдарках и каноэ, квалификация
07:00 мск, мужчины, слалом C-1 (каноэ-одиночки)
08:50 мск, женщины, слалом, K-1 (байдарки-одиночки)
Конный спорт, квалификация
11:00 мск, выездка, индивидуальное первенство
11:00 мск, командное первенство
Парусный спорт, квалификация
06:05 мск, мужчины, виндсерфинг (RS:X): Гонка-1-2-3
06:05 мск, женщины, класс Лазер Радиал: Гонка-1-2
08:35 мск, мужчины, класс Лазер: Гонка-1-2
09:05 мск, женщины, виндсерфинг (RS:X): Гонка-1-2-3
Плавание
Квалификация
04:40 мск, женщины, баттерфляй, 100 м: Полуфиналы
05:35 мск, мужчины, брасс, 100 м: Полуфиналы
13:00 мск, женщины, спина, 100 м: Предварительные заплывы
13:20 мск, мужчины, вольный стиль, 200 м: Предварительные заплывы
13:50 мск, женщины, брасс, 100 м: Предварительные заплывы
Юлия Ефимова
Фото: Getty Images
14:15 мск, мужчины, спина, 100 м: Предварительные заплывы
14:35 мск, женщины, вольный стиль, 400 м: Предварительные заплывы
14:55 мск, мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м: Предварительные заплывы
Медали
04:30 мск, мужчины, комплексное плавание, 400 м
04:55 мск, мужчины, вольный стиль, 400 м
05:15 мск, женщины, комплексное плавание, 400 м
06:00 мск, женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м
Прыжки в воду
09:00, женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки: Финал
Серфинг, квалификация
01:00 мск, мужчины, шортборд: Раунд-I
03:00 мск, женщины, шортборд: Раунд-I
05:00 мск, мужчины, шортборд: Раунд-II
07:00 мск, женщины, шортборд: Раунд-II
Скейтбординг
Квалификация
03:00 мск, мужчины, стрит
Медали
05:00 мск, мужчины, стрит
Софтбол, квалификация
04:00 мск, женщины: Австралия – США
08:30 мск, женщины: Канада – Япония
14:00 мск, женщины: Италия – Мексика
Стрельба
Квалификация
03:00 мск, женщины, пистолет пневматический, 10 м
Виталина Бацарашкина
Фото: Other Agency
03:00 мск, женщины, круглый стенд
03:30 мск, мужчины, круглый стенд
07:00 мск , мужчины, винтовка пневматическая, 10 м
Медали
05:15 мск, женщины, пистолет пневматический, 10 м
09:30 мск, мужчины, винтовка пневматическая, 10 м
Стрельба из лука
03:30 мск, женщины, командное первенство: 1/8 финала
07:45 мск, женщины, командное первенство: 1/4 финала
09:17 мск, женщины, командное первенство: 1/2 финала
10:15 мск, женщины, командное первенство: Матч за 3-е место
10:40 мск, женщины, командное первенство: Финал
Теннис
05:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/32 финала
Андрей Рублев
Фото: Getty Images
05:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/32 финала
05:00 мск, мужчины, парный разряд: 1/16 финала
05:00 мск, женщины, парный разряд: 1/16 финала
Настольный теннис
04:00 мск, смешанные пары: 1/4 финала
08:00 мск, мужчины, одиночный разряд: Раунд II
08:00 мск, женщины, одиночный разряд: Раунд II
14:00 мск, смешанные пары: 1/2 финала
Тхэквондо
04:00 мск, женщины, 49 - 57 кг: 1/8 финала (8 поединков)
04:15 мск, мужчины, 58 - 68 кг: 1/8 финала (8 поединков)
08:00 мск, женщины, 49 - 57 кг: 1/4 финала (4 поединка)
08:15 мск, мужчины, 58 - 68 кг: 1/4 финала (4 поединка)
10:00 мск, женщины, 49 - 57 кг: 1/2 финала (2 поединка)
10:15 мск, мужчины, 58 - 68 кг: 1/2 финала (2 поединка)
13:00 мск, женщины, 49 - 57 кг: Утешительные поединки
13:15 мск, мужчины, 58 - 68 кг: Утешительные поединки
14:00 мск, женщины, 49 - 57 кг: Поединки за 3-е место
14:15 мск, мужчины, 58 - 68 кг: Поединки за 3-е место
16:00 мск, женщины, 49 - 57 кг: Финал
16:15 мск, мужчины, 58 - 68 кг: Финал
Тяжелая атлетика
Квалификация
05:50 мск, мужчины, 61 кг: Группа В
05:50 мск, мужчины, 67 кг: Группа В
Тяжелая атлетика
Фото: Eurosport
Медали
09:50 мск, мужчины, 61 кг: Финал, группа А
13:50 мск, мужчины, 67 кг: Финал, группа А
Фехтование
03:00 мск, женщины, рапира, индивидуальное пер-во: 1/32 финала
03:55 мск, мужчины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/32 финала
04:50 мск, женщины, рапира, индивидуальное пер-во: 1/16 финала
05:45 мск, мужчины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/16 финала
06:40 мск, женщины, рапира, индивидуальное пер-во: 1/8 финала
07:35 мск, мужчины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/8 финала
08:30 мск, женщины, рапира, индивидуальное пер-во: 1/4 Финала
09:25 мск, мужчины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/4 Финала
12:00 мск, женщины, рапира, индивидуальное пер-во: 1/2 Финала
12:45 мск, мужчины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/2 Финала
13:30 мск, женщины, рапира, индивидуальное пер-во: Финал за 3-е место
14:15 мск, мужчины, шпага, индивидуальное пер-во: Финал за 3-е место
15:00 мск, женщины, рапира, индивидуальное пер-во: Финал
15:45 мск, мужчины, шпага, индивидуальное пер-во: Финал
Футбол, мужчины, квалификация
10:30 мск, группа C: Египет – Аргентина
11:00 мск, группа А: Франция – ЮАР
11:00 мск, группа B: Новая Зеландия – Гондурас
11:30 мск, группа D: Бразилия – Кот-д'Ивуар
Ришарлисон
Фото: Getty Images
13:30 мск, группа С: Австралия – Испания
14:00 мск, группа А: Япония – Мексика
14:00 мск, группа B: Румыния – Южная Корея
14:30 мск, группа D: ЮАР – Германия
Хоккей на траве, квалификация
3:30 мск, женщины, группа А: Великобритания – Германия
4:00 мск, женщины, группа B: Австралия – Испания
5:45 мск, женщины, группа B: Япония – Китай
6:15 мск, женщины, группа B: Новая Зеландия – Аргентина
12:30 мск, мужчина, группа А: Индия – Австралия
13:00 мск, мужчина, группа А: Япония – Аргентина
14:45 мск, мужчина, группа А: Испания – Новая Зеландия
15:15 мск, мужчина, группа B: ЮАР – Нидерланды
Токио-2020
В Токио состоялась церемония открытия ОИ. Рады не все
Токио-2020
Бокс, дзюдо и теннис. Расписание 2-го дня России в Токио