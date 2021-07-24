В воскресенье, 25 июля, на Олимпиаде в Токио продолжают поход за золотом теннисисты, вступают в борьбу гандболистки и летят за новыми медалями стрелки. И не только! Представляем расписание третьего дня Игр.

Бадминтон, групповой этап

4:00 мск, мужчины, одиночный разряд

Токио-2020 🔴 Теннисистки на высоте, победа в водном поло 8 ЧАСОВ НАЗАД

4:00 мск, женщины, одиночный разряд

4:00 мск, мужчины, парный разряд

4:40 мск, женщины, парный разряд

5:20 мск, смешанный разряд

Баскетбол, мужчины, квалификация

4:00 мск, группа А: Иран – Чехия

7:40 мск, группа B: Германия – Италия

11:20 мск, группа B: Австралия – Нигерия

15:00 мск, группа А: Франция – США

Грегг Попович и Зак Лавин Фото: Getty Images

Баскетбол 3х3, групповой этап

4:15 мск, женщины: Япония – Монголия

4:40 мск, женщины: Румыния – Италия

5:35 мск, мужчины: Россия – Бельгия

6:00 мск, мужчины: Польша – Сербия

8:00 мск, женщины: Монголия – Россия

8:25 мск, женщины: Китай – Италия

9:00 мск, мужчины: Китай – Латвия

9:25 мск, мужчины: Сербия – Бельгия

11:30 мск, женщины: Румыния – США

11:55 мск, женщины: Япония – Франция

12:40 мск, мужчины: Россия – Польша

13:05 мск, мужчины: Япония – Нидерланды

15:00 мск, женщины: Китай – Франция

15:25 мск, женщины: Россия – США

16:00 мск, мужчины: Нидерланды – Китай

16:25 мск, мужчины: Латвия – Япония

Бокс, квалификация

5:00 мск, женщины, наилегчайший вес, 51 кг: 1/16 финала

6:15 мск, мужчины, легкий вес, 63 кг: 1/16 финала

Габил Мамедов Фото: Getty Images

7:54 мск, мужчины, полутяжелый вес, 81 кг: 1/16 финала

Велоспорт

Медаль

7:00 мск, жещины, шоссе, групповая индивидуальная гонка

Водное поло, мужчины, квалификация

4:00 мск, группа А: ЮАР – Италия

5:30 мск, группа А: Венгрия – Греция

8:00 мск, группа А: США – Япония

9:30 мск, группа B: Австралия – Черногория

12:20 мск, группа B: Сербия – Испания

13:50 мск, группа B: Хорватия – Казахстан

Волейбол, женщины, квалификация

3:00 мск, группа B: Россия – Италия

5:05 мск, группа B: США – Аргентина

8:20 мск, группа А: Сербия – Доминикана

10:25 мск, группа B: Китай – Турция

13:40 мск, группа А: Япония – Кения

15:45 мск, группа А: Бразилия – Южная Корея

Пляжный волейбол, квалификация

3:00 мск, женщины, группа B: США – Китай

4:00 мск, мужчины, группа F: Япония – Польша

5:00 мск, мужчины, группа E: Бразилия – Чили

6:00 мск, женщины, группа E: Австралия – Куба

9:00 мск, женщины, группа E: Россия – Италия

10:00 мск, мужчины, группа E: Польша – Марокко

11:00 мск, мужчины, группа C: Катар – Швейцария

14:00 мск, мужчины, группа F: Германия – Италия

15:00 мск, мужчины, группа B: Нидерланды – Испания

16:00 мск, мужчины, группа С: США – Италия

Гандбол, женщины, квалификация

3:00 мск, группа А: Нидерланды – Япония

5:00 мск, группа B: Россия – Бразилия

8:15 мск, группа А: Черногория – Ангола

10:15 мск, группа А: Норвегия – Южная Корея

13:30 мск, группа B: Испания – Швеция

15:30 мск, группа B: Венгрия – Франция

Спортивная гимнастика

4:00 мск, женское многоборье, личное первенство, группа 1

5:55 мск, женское многоборье, личное первенство, группа 2

9:10 мск, женское многоборье, личное первенство, группа 3

11:05 мск, женское многоборье, личное первенство, группа 4

14:20 мск, женское многоборье, личное первенство, группа 5

Академическая гребля

03:00 мск, мужчины, одиночка (1х): 1/2 Финала E/F

03:20 мск, женщины, одиночка (1х): 1/2 Финала E/F

03:40 мск, мужчины, двойка распашная без рулевого (2-): Утешительные заезды

03:50 мск, женщины, двойка распашная без рулевого (2-): Утешительные заезды

04:00 мск, мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х): Утешительные заезды

04:20 мск, женщины, двойка парная, легкий вес (L2х): Утешительные заезды

04:40 мск, мужчины, четверка парная (4х): Утешительные заезды

04:50 мск, женщины, четверка парная (4х): Утешительные заезды

05:00 мск, мужчины, восьмерка с рулевым (8+): Предварительные заезды

05:20 мск, женщины, восьмерка с рулевым (8+): Предварительные заезды

Академическая гребля Фото: Getty Images

Гребля на байдарках и каноэ, квалификация

07:00 мск, мужчины, слалом C-1 (каноэ-одиночки)

08:50 мск, женщины, слалом, K-1 (байдарки-одиночки)

Конный спорт, квалификация

11:00 мск, выездка, индивидуальное первенство

11:00 мск, командное первенство

Парусный спорт, квалификация

06:05 мск, мужчины, виндсерфинг (RS:X): Гонка-1-2-3

06:05 мск, женщины, класс Лазер Радиал: Гонка-1-2

08:35 мск, мужчины, класс Лазер: Гонка-1-2

09:05 мск, женщины, виндсерфинг (RS:X): Гонка-1-2-3

Плавание

Квалификация

04:40 мск, женщины, баттерфляй, 100 м: Полуфиналы

05:35 мск, мужчины, брасс, 100 м: Полуфиналы

13:00 мск, женщины, спина, 100 м: Предварительные заплывы

13:20 мск, мужчины, вольный стиль, 200 м: Предварительные заплывы

13:50 мск, женщины, брасс, 100 м: Предварительные заплывы

Юлия Ефимова Фото: Getty Images

14:15 мск, мужчины, спина, 100 м: Предварительные заплывы

14:35 мск, женщины, вольный стиль, 400 м: Предварительные заплывы

14:55 мск, мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м: Предварительные заплывы

Медали

04:30 мск, мужчины, комплексное плавание, 400 м

04:55 мск, мужчины, вольный стиль, 400 м

05:15 мск, женщины, комплексное плавание, 400 м

06:00 мск, женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м

Прыжки в воду

09:00, женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки: Финал

Серфинг, квалификация

01:00 мск, мужчины, шортборд: Раунд-I

03:00 мск, женщины, шортборд: Раунд-I

05:00 мск, мужчины, шортборд: Раунд-II

07:00 мск, женщины, шортборд: Раунд-II

Скейтбординг

Квалификация

03:00 мск, мужчины, стрит

Медали

05:00 мск, мужчины, стрит

Софтбол, квалификация

04:00 мск, женщины: Австралия – США

08:30 мск, женщины: Канада – Япония

14:00 мск, женщины: Италия – Мексика

Стрельба

Квалификация

03:00 мск, женщины, пистолет пневматический, 10 м

Виталина Бацарашкина Фото: Other Agency

03:00 мск, женщины, круглый стенд

03:30 мск, мужчины, круглый стенд

07:00 мск , мужчины, винтовка пневматическая, 10 м

Медали

05:15 мск, женщины, пистолет пневматический, 10 м

09:30 мск, мужчины, винтовка пневматическая, 10 м

Стрельба из лука

03:30 мск, женщины, командное первенство: 1/8 финала

07:45 мск, женщины, командное первенство: 1/4 финала

09:17 мск, женщины, командное первенство: 1/2 финала

10:15 мск, женщины, командное первенство: Матч за 3-е место

10:40 мск, женщины, командное первенство: Финал

Теннис

05:00 мск, мужчины, одиночный разряд: 1/32 финала

Андрей Рублев Фото: Getty Images

05:00 мск, женщины, одиночный разряд: 1/32 финала

05:00 мск, мужчины, парный разряд: 1/16 финала

05:00 мск, женщины, парный разряд: 1/16 финала

Настольный теннис

04:00 мск, смешанные пары: 1/4 финала

08:00 мск, мужчины, одиночный разряд: Раунд II

08:00 мск, женщины, одиночный разряд: Раунд II

14:00 мск, смешанные пары: 1/2 финала

Тхэквондо

04:00 мск, женщины, 49 - 57 кг: 1/8 финала (8 поединков)

04:15 мск, мужчины, 58 - 68 кг: 1/8 финала (8 поединков)

08:00 мск, женщины, 49 - 57 кг: 1/4 финала (4 поединка)

08:15 мск, мужчины, 58 - 68 кг: 1/4 финала (4 поединка)

10:00 мск, женщины, 49 - 57 кг: 1/2 финала (2 поединка)

10:15 мск, мужчины, 58 - 68 кг: 1/2 финала (2 поединка)

13:00 мск, женщины, 49 - 57 кг: Утешительные поединки

13:15 мск, мужчины, 58 - 68 кг: Утешительные поединки

14:00 мск, женщины, 49 - 57 кг: Поединки за 3-е место

14:15 мск, мужчины, 58 - 68 кг: Поединки за 3-е место

16:00 мск, женщины, 49 - 57 кг: Финал

16:15 мск, мужчины, 58 - 68 кг: Финал

Тяжелая атлетика

Квалификация

05:50 мск, мужчины, 61 кг: Группа В

05:50 мск, мужчины, 67 кг: Группа В

Тяжелая атлетика Фото: Eurosport

Медали

09:50 мск, мужчины, 61 кг: Финал, группа А

13:50 мск, мужчины, 67 кг: Финал, группа А

Фехтование

03:00 мск, женщины, рапира, индивидуальное пер-во: 1/32 финала

03:55 мск, мужчины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/32 финала

04:50 мск, женщины, рапира, индивидуальное пер-во: 1/16 финала

05:45 мск, мужчины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/16 финала

06:40 мск, женщины, рапира, индивидуальное пер-во: 1/8 финала

07:35 мск, мужчины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/8 финала

08:30 мск, женщины, рапира, индивидуальное пер-во: 1/4 Финала

09:25 мск, мужчины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/4 Финала

12:00 мск, женщины, рапира, индивидуальное пер-во: 1/2 Финала

12:45 мск, мужчины, шпага, индивидуальное пер-во: 1/2 Финала

13:30 мск, женщины, рапира, индивидуальное пер-во: Финал за 3-е место

14:15 мск, мужчины, шпага, индивидуальное пер-во: Финал за 3-е место

15:00 мск, женщины, рапира, индивидуальное пер-во: Финал

15:45 мск, мужчины, шпага, индивидуальное пер-во: Финал

Футбол, мужчины, квалификация

10:30 мск, группа C: Египет – Аргентина

11:00 мск, группа А: Франция – ЮАР

11:00 мск, группа B: Новая Зеландия – Гондурас

11:30 мск, группа D: Бразилия – Кот-д'Ивуар

Ришарлисон Фото: Getty Images

13:30 мск, группа С: Австралия – Испания

14:00 мск, группа А: Япония – Мексика

14:00 мск, группа B: Румыния – Южная Корея

14:30 мск, группа D: ЮАР – Германия

Хоккей на траве, квалификация

3:30 мск, женщины, группа А: Великобритания – Германия

4:00 мск, женщины, группа B: Австралия – Испания

5:45 мск, женщины, группа B: Япония – Китай

6:15 мск, женщины, группа B: Новая Зеландия – Аргентина

12:30 мск, мужчина, группа А: Индия – Австралия

13:00 мск, мужчина, группа А: Япония – Аргентина

14:45 мск, мужчина, группа А: Испания – Новая Зеландия

15:15 мск, мужчина, группа B: ЮАР – Нидерланды

Токио-2020 В Токио состоялась церемония открытия ОИ. Рады не все 21 ЧАС НАЗАД