Сенегальский певец Латир Си пожаловался, что его отстранили от церемонии открытия Олимпийских игр из-за расизма.
«Это чистейший расизм. Мне передали то, что они говорили: почему этот парень, почему этот африканский парень? Я всякое видел, многое испытывал, но это никак не вяжется с Олимпиадой. Почему я должен молчать? Дело не в деньгах, мне просто грустно, я разочарован в них. Это нечестно. Я делал все для этой страны. Я приехал в 1994 году, я везде выступал с японскими артистами, я участвую во многих событиях. И вот что я имею», – приводит слова исполнителя Independent.
- Сенегалец живет и выступает в Японии. Он должен был принять участие в церемонии открытия Олимпиады на Национальном стадионе.
- Олимпийские игры стартовали в Токио 23 июля и продлятся до 8 августа.
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