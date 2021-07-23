Во второй день Олимпиады в Токио уже можно вовсю топить за Россию.
Бадминтон, групповой этап
7:00 мск: Ким Аструп/Андерс Расмуссен (Дания) – Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия)
Токио-2020
Матч Медведева и надежда на гимнастику. 4-й день России в Токио
Баскетбол 3х3, групповой этап
4:15 мск, женщины: Россия – Япония
8:00 мск, женщины: Россия – Китай
9:00 мск, мужчины: Россия – Китай
16:00 мск, мужчины: Нидерланды – Россия
Бокс, квалификация, 1/16 финала
5:48 мск, женщины до 69 кг: Саадат Далгатова (Россия) – Байсон Маникон (Тайланд)
11:00 мск, женщина до 57 кг: Людмила Воронцова (Россия) – Ирма Теста (Италия)
Велоспорт
5:00 мск, мужчины, шоссе, групповая гонка (розыгрыш медалей): Александр Власов, Ильнур Закарин, Павел Сиваков
Ильнур Закарин
Фото: Getty Images
Водное поло, групповой этап
13:50 мск, женщины, группа B, Китай – Россия
Волейбол, групповой этап
8:20 мск, мужчины, группа B, Россия – Аргентина
Пляжный волейбол, групповой этап
10:00 мск, мужчины, группа A: Россия – Испания
Спортивная гимнастика, квалификация
4:00 мск, мужчины, многоборье, личное первенство, группа 1: Давид Белявский, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Артур Далалоян, Александр Карцев, Владислав Поляшов
Денис Аблязин (shvsm-penza.ru)
Фото: Other Agency
Дзюдо
5:00 мск, мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, предварительный раунд: Роберт Мшвидобадзе (Россия) – не определен
5:10 мск, женщины, суперлегкий вес, 48 кг, 1/16 финала: Ирина Долгова (Россия) – Сония Бхатта (Непал)
Конный спорт, квалификация
11:00 мск, выездка, индивидуальное первенство: Инесса Меркулова, Александра Максакова, Татьяна Костерина
Плавание, предварительные заплывы
13:00 мск, мужчины, 400 м, комплексное плавание: Максим Ступин
13:35, женщины, 100 м, баттерфляй: Арина Суркова, Светлана Чимрова
13:30 мск, мужчины, 400 м, вольный стиль: Александр Егоров, Мартин Малютин
14:35 мск, мужчины, 100 м, брасс: Антон Чупков, Кирилл Пригода
14:48 мск, женщины, 4х100 м, вольный стиль: Россия
Стрельба
2:30 мск, женщины, винтовка пневматическая, 10 м, квалификация: Анастасия Галашина, Юлия Каримова
7:00 мск, мужчины, пистолет пневматический, 10 м, квалификация: Артем Черноусов, Вадим Мухаметянов
Стрельба из лука
4:46 мск, микст, командное первенство, 1/8 финала: Турция – Россия
Теннис
5:00 мск, мужчины: 1/32 финала: Александр Бублик (Казахстан) – Даниил Медведев (Россия)
5:00 мск, мужчины: 1/32 финала: Аслан Карацев (Россия) – Томми Пол (США)
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
5:00 мск, женщины: 1/32 финала: Сара Серрани (Италия) – Анастасия Павлюченкова (Россия)
5:00 мск, мужчины, парный разряд, 1/16 финала: Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) – Рам Раджив/Франсис Тиафо (США)
5:00 мск, женщины, парный разряд, 1/16 финала: Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) – Анна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд (Германия)
Настольный теннис, квалификация
8:15 мск, женщины, раунд-I: Яна Носкова (Россия) – Притика Паваде (Франция)
8:15 мск, мужчины, раунд-I: Кирилл Скачков (Россия) – Дмитрие Леваяц (Сербия)
Тхэквондо
4:56 мск, мужчины, до 58 кг, 1/8 финала: Михаил Артамонов (Россия) – Мохамед Жендуби (Тунис)
Тяжелая атлетика
3:50 мск, женщины, 49 кг, группа B, квалификация: Кристина Соболь
Токио-2020
1-е золото и вылет Рублева. Русские итоги за 25 июля
Токио-2020
Гимнасты, Медведев и мужской волейбол. Программа 4-го дня ОИ