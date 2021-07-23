Наверное, самым обсуждаемым событием в мире 23 июля стала церемония открытия летних Игр. Рассказываем о том, как проходило шоу и что об Олимпиаде думают сами Японцы.

Великолепная церемония

Шоу получилось действительно грандиозным. Огромное количество фейерверков, выразительная хореография и символические сюжеты номеров – все это о церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр.

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Атмосферу праздника и всеобщего ликования портила привычная проблема последних двух лет: радостные спортсмены, представляющие свои страны на параде атлетов, приветствовали пустые трибуны. Все официальные лица обращались не к многотысячной аудитории на стадионе, а к болельщикам у телеэкранов. И все же Олимпиада состоится. Ее ждали с нетерпением многие, чья жизнь утратила краски с приходом пандемии.

Президент МОК Томас Бах и император Японии Нарохито отметили спортсменов за проявленные терпение и смелость. Каждая официальная речь заканчивалась благодарностью врачам, без которых Олимпийские игры просто не состоялись. Огромное внимание было уделено объединению. Даже олимпийский девиз теперь звучит иначе: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

Пожалуй, самым запоминающимся номером открытия стал танец смерти. Что ни говори, а японцы умеют создавать атмосферу. В разгар спортивного праздника у каждого зрителя появился повод подумать о тех, кто ушел из этого мира. Для японского народа этот танец – дань традициям и предкам, которые тоже заслужили место на церемонии. После номера была объявлена минута молчания.

Шоу дронов также восхитило зрителей. Две тысячи квадрокоптеров сначала образовали олимпийскую эмблему, а после перестроились в модель земного шара. На нем совершенно отчетливо можно было рассмотреть все континенты. Такой перфоманс абсолютно точно заворожил многих.

До последнего сохранялась интрига – кто же зажжет олимпийский огонь на стадионе. Этой чести, как и предполагали многие медиа, удостоилась японская теннисистка Наоми Осака. Мать спортсменки – японка, а отец – американец с Гаити. Оргкомитет выбрал Осаку как спортсменку, которая могла бы воплотить философию гендерного равенства.

Наоми Осака Фото: Getty Images

Парад атлетов

Всю тяжесть пустых трибун огромного стадиона ощутили спортсмены на традиционном параде атлетов. Для них эти пять лет ожидания стали настоящим испытанием. «Вы – несгибаемая сила духа и настоящее мастерство», – так Томас Бах описал всех участников Олимпийских игр.

Знаменосцами сборной России на церемонии открытия в Токио стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Как и три года назад в Пхёнчхане русским спортсменам нельзя выступать под флагом страны – все из-за допинговых скандалов. До декабря 2022 года Россия лишена всех национальных символов. Поэтому атлеты несли флаг МОК, а официально команда будет называться сборной Олимпийского комитета России

Софья Великая сразу после почетного круга по стадиону обратилась к болельщикам: «Ребята, болельщики, друзья, близкие, все, кто любит спорт! Поддержите нас. Мы вместе. Мы победим. Всем большой привет».

Максим Михайлов отметил, что атмосфера церемонии была классной, несмотря на пустые трибуны.

Реакция местных жителей

Похоже, торжественная церемония открытия пришлась по душе далеко не всем. Жители Токио, уже долгое время выступавшие против проведения ивента в разгар пандемии, с самого утра стоят у входа главного стадиона Игр с антиолимпийскими плакатами. Протестующие кричат: «Отдайте деньги на борьбу с коронавирусом, а не на Олимпиаду», «Нам не нужна Олимпиада», «Нет Олимпиаде», «Отменить Игры», «МОК – убирайся вон!»

В Токио и ряде префектур Японии 7 июля был введен режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста заражений коронавирусом. Накануне в столице Японии было зафиксировано 1979 новых случаев ковида – это наивысший показатель с середины января.

Кроме население разгневано тем фактом, что на Олимпийские игры было потрачено больше полутора миллиардов долларов. Многие считают эти расходы необоснованными. Так или иначе, но Играм в Токио быть. Для одних они запомнятся как великолепное превосходство человеческого духа над смертью, а для других – опасностью, которую власти Японии добровольно привезли в страну.

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