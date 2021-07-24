Первый день Олимпиады в Токио. 23 вида спорта – рассказываем о происходящем на кортах, стадионах и каналах столицы Японии.

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18:00. Что ж, на сегодня пришло время прощаться. Но это был только первый день летних Олимпийских игр в Токио! Наслаждайтесь Олимпиадой вместе с Eurosport.ru и берегите себя. До свидания!

Токио-2020 Матч Медведева и надежда на гимнастику. 4-й день России в Токио 9 ЧАСОВ НАЗАД

Олимпиада в Токио Фото: Getty Images

17:50. В медальном зачете пока лидирует Китай – 3 золотых и 1 бронзовая медали. Россия пока укатилась на десятое место с серебром в стрельбе и бронзой в тхэквондо. Олимпиада только началась, надеемся, сборная еще наберет обороты.

17:40. Кстати! Международная федерация баскетбола (ФИБА) практикует новую концепцию гендерного равенства. Теперь на соревнованиях по баскетболу 3х3 будет равное количество представителей обоих полов среди спортсменов, судей, организаторов, ведущих и даже среди диджеев!

«Продвижение женщин в баскетболе – один из трех стратегических приоритетов ФИБА на период 2019-2023 годов. Мы хотели использовать такую сцену, как Олимпиада, чтобы сделать убедительный и позитивный сигнал о необходимости паритета. Это имеет первостепенное значение в баскетболе, особенно в 3x3», – сказал генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис.

17:30. Эта победа досталась сборной очень тяжело!

17:20. Упс! В Токио назревает очередной скандал. Местные жители и так не особо жалуют Игры, так еще и в японских СМИ появилась совсем не радостная для протестующих инфа.

Иностранным журналистам запрещено посещать любые места, кроме спортивных объектов, в течение 14 дней после прибытия в Японию. Однако некоторые журналисты выразили желание поближе познакомится со страной и, похоже, оргкомитет пошел им навстречу.

17:10. А еще медали для Олимпийских игр изготовлены из вторично переработанного сырья. Около пяти тысяч наград сделали из переработанных бытовых приборов, мобильных телефонов и ноутбуков. Да – прямо из техники добывали серебро, золото, медь.

17:00. Знали, как был построен Водный центр в Токио, в котором будут проходить соревнования по водным видам спорта? Рассказываем! Чтобы сократить время сооружения, объект строился нестандартным методом. Сначала началась разработка кровли: крышу собрали на земле, а затем подняли на 37 метров. Крышу держат четыре устойчивые опоры. Водный центр состоит из главного бассейна, бассейна для дайвинга и подводного бассейна. После Олимпиады власти планируют ежегодно проводить более ста соревнований по водным видам спорта. Также планируется, что объект будет использован в качестве общественного бассейна.

16:50. Первый день Олимпийских игр официально завершен! Но наш мультилайв еще подведет итоги и расскажет самые интересные новости Олимпиады в Токио.

16:40. Во 2-м туре группового этапа футбольного турнира Олимпийских игр среди женских команд встретились сборные Нидерландов и Бразилии. Матч прошел на стадионе «Мияги» в Рифу и завершился со счетом 3:3.

16:35. Женская российская эстафетная четверка не сумела пробиться в финал в плавании 4 по 100 метров вольным стилем. Команду представили Дарья Устинова, Арина Суркова, Елизавета Клеванович и Вероника Андрусенко. В квалификации россиянки заняли лишь 11-е место, продемонстрировав результат 3.38,25. Это не позволило им выйти в финальную стадию соревнований.

16:30. Джокович, похоже, согласен с Даниилом Медведевым – надо переносить.

Я не понимаю, почему ITF не хочет сдвинуть матчи на более позднее время. Последний матч на центральном корте сегодня закончился еще до пяти вечера. Надеюсь, удастся достичь какого-то понимания с ITF. Все спортсмены мечтают об Олимпиаде, и не хочется, чтобы она закончилась через полтора часа после выхода на корт из-за того, что не можешь продолжать. Но у нас выбора особо нет.

16:25. Ну как же так! Уступаем 15:18 в баскетболе 3х3… Решающим фактором стали двухочковые: голландцы реализовали 4 из 14, наши – только 1 из 12. Обидно.

16:20. Итальянец Вито Деллаквила стал победителем соревнований по тхэквондо в весовой категории до 58 кг! В финале он одолел представителя Туниса Мохамеда Джендуби со счетом 16:12.

16:15. До конца 5 минут, а счет тем временем 9:8 в пользу россиян! Активизировались парни, удержат победу?

16:10. Пока уступают наши баскетболисты… Нужно срочно собраться и вернуть свою игру.

16:05. Мы готовимся к баскетбольному противостоянию сборных России и Нидерландов. До начала игры остаются считанные минуты. А все подробности вы можете узнать в нашем мультилайве!

16:00. Российский спортсмен Андрей Белофастов жестко прокомментировал победу российских ватерполисток над национальной сборной Китая: «Дальше будет интереснее, хуже у нас в защите быть не может. Мы вместе со штабом пересмотрим игру и подготовимся к венграм. По ним у нас много материала, знаем их очень хорошо. Венгрия выше Китая в классе, но Олимпиада – это вообще другой уровень».

15:55. Представительница Таиланда Панипак Вонгпаттанакит завоевала золото в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 49 кг! В финале она победила испанку Адриану Сересо со счетом 11:10. А бронза досталась Абишаг Семберг из Израиля и Тияне Богданович из Сербии.

15:50. Президент Федерации керлинга России, депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев прокомментировал завоевание второй медали на Играх:

Для нас это непростая Олимпиада, поэтому неожиданностей можно ждать откуда угодно. Но тхэквондо у нас развивается, все спортсмены ехали за медалями. Еще раз поздравляем всех наших ребят со второй медалью. Михаила поздравляем с бронзой. Утром стрельба, сейчас тхэквондо. Значит ребята хорошо готовились, эти Игры принесут еще много сюрпризов. Хочется, чтобы они были связаны с нашей страной. Теперь уже очень хочется услышать Чайковского. Очень хочется. Спасибо ребятам за такой мощный старт.

15:45. Венгерский саблист Арон Силадьи выиграл золотую медаль! В финале он победил итальянца Луиджи Самеле со счётом 15:7. 31-летний венгр стал трехкратным олимпийским чемпионом. Обладателем бронзовой награды стал представитель Южной Кореи Чун Хван Ким.

15:40. Только успели посетовать на плавание, тут же Антон Чупков и Кирилл Пригода вышли в полуфинал стометровки брассом. Хороши!

15:35. Мда… и финал женской эстафеты 4х100 вольным стилем обойдет стороной российскую сборную. Как-то не задалось сегодня плавание.

15:30. Предлагаю еще раз насладиться фотографиями сегодняшнего матча против сборной Китая в баскетболе 3х3. Эмоции и борьба!

15:25. Китайская шпажистка Сунь Ивэнь завоевала золотую медаль! В финале она победила представительницу Румынии Ану Марию Попеску со счетом 11:10. Это третья золотая медаль для сборной Китая на Играх-2020.

15:20. Хорошие новости из настольного тенниса! Россиянин Кирилл Скачков в шести сетах обыграл представителя Сербии Димитри Леваяца.

15:15. Хмм… Международный олимпийский комитет (МОК) разъяснил, в каких случаях флаг России и аббревиатура RUS может присутствовать на официальных объектах Токио-2020.

Решение CAS не распространяется на технических сотрудников. Технические специалисты из России во время Олимпийских игр будут представлены на видео или других табло под российским флагом и аббревиатурой RUS.

15:10. А Женская сборная России по водному поло обыграла китаянок со счетом – 18:17. Девушки в напряженной борьбе выцарапали победу. Молодцы же!

15:05. Львица Олесия из ростовского зоопарка даст прогнозы на матчи сборной России по гандболу на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Ростов-Дон». Отмечается, что львица находится под опекой российского клуба, семь гандболисток которого находятся в расположении национальной сборной в Токио. И да, Олесия уже сделала выбор в пользу России. Матч против Бразилии на олимпийском турнире состоится завтра, 25 июля.

15:00. Михаил Артамонов выиграл бронзу! В решающей битве за медаль наш тхэквондист победил аргентинца Лукаса Гузмана – 15:10. Вторая медаль для нашей сборной. Теперь ждем золото!

14:55. 19-летняя российская шпажистка Айзанат Муртазаева поделилась эмоциями после поражения в матче за бронзовую медаль на олимпийском турнире по фехтованию: «Чего не хватило? Наверное, опыта. Конечно, мечтала о победе. Как и все. Здесь все сильные, что 2-й, что 15-й – разницы нет. Если бы я выиграла медаль, тогда, может быть, почувствовала бы себя сенсацией».

14:50. Елена Веснина тоже рассказывает о трудностях, связанных с жарой. Интересно, примут ли организаторы какие-то меры?

Условия крайне тяжелые для всех, кто играет под солнцем, я бы так сказала. Когда солнце садится, ощущается хоть какая-то прохлада, а так условия нечеловеческие. Но что поделаешь, в Токио летом жара, и это Азия, очень влажно. Приходится справляться, надо много пить, чтобы компенсировать потери жидкости, потому что при такой жаре часто происходят судороги.

14:45. В водном поло 14:14 после третьего периода. Никак не получается у российских спортсменок оторваться в счете. Китаянки настырны и чаще бьют издали, все чаще попадая по воротам нашей сборной. Борьба очень напряженная!

14:40. Совсем не везет сегодня российским пловцам… Мартин Малютин (22 место) и Александр Егоров (17 место) не смогли выйти в финальный заплыв на дистанции 400 метров вольным стилем.

13:35. Анастасия Галашина могла и не стать олимпийской чемпионкой! Она хотела учиться музыке:

Я хотела идти в музыкальную школу, так как все мои одноклассницы на чем-то играли, но отец предложил пойти в пулевую стрельбу. Тем более, что на даче у деда была винтовка. Сначала стреляла по бумажным мишеням, но зачем начала повышать свою планку.

14:30. У России будет еще один поединок за бронзу! Только теперь в тхэквондо. Российский спортсмен Михаил Артамонов со счетом 27:5 победил представителя Эфиопии Соломона Демсе в утешительном поединке в весовой категории до 58 кг. Эта победа дала ему право сразиться за третье место, соперником будет аргентинец Лукас Гузман.

14:25. Напряженная борьба в матче по водному поло между женскими сборными России и Китая. После первого периода счет 8:8.

14:20. Японский дзюдоист Наохисо Такато выиграл золото в весовой категории до 60 кг. В финале он победил представителя Китайского Тайбэя Ян Юн Вэя. Поздравляем Японию с первой золотой медалью на Играх-2020!

14:15. Увы! Не получается у Муртазаевой, эстонка забирает бронзовую медаль. Наша шпажистка уступила Катрине Лехис – 8:15. А счастье было так возможно…

14:10. Эх! второй период остался за Лехис. Эстонская спортсменка ведет со счетом 7:4, и Айзанат Муртазаевой нужно срочно включаться.

14:05. Первый период эстонка Лехис мощно повела со счетом 3:1, но со старта второго включилась и Муртазаева – 4:3!

14:00. Российский пловец Максим Ступин не пробился в финал Олимпийских игр в плавании на дистанции 400 метров комплексом. По итогам квалификации Ступин показал только 18-е время – 4 минуты 16,21 секунды. Жаль!

13:55. Сражение за бронзовую медаль у шпажисток! Айзанат Муртазаева против эстонской спортсменки Катрины Лехис.

13:50. Вероника Кудерметова и Елена Веснина победили в первом раунде парного теннисного турнира у девушек. Счет по сетам 2:0, досталось немкам Фридсам и Зигмунд.

Вероника Кудерметова и Елена Веснина, Россия, Уимблдон-2021 Фото: Getty Images

13:45. А вот вам интересный факт! Американские спортсмены впервые за 48 лет не выиграли ни одной медали в первый день летних Олимпийских игр – да-да, такое случалось только на олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

13:40. Появилась информация о том, что Наоми Осака на домашней Олимпиаде выступит только в одиночном разряде. Как хозяйка игр Япония имеет один слот в турнире смешанных пар, и предполагалось, что Осака может сыграть в паре с Кеи Нисикори. Но, похоже, у чемпионки Australian Open изменились планы.

Наоми Осака Фото: Getty Images

13:35. Издание Insider признало желтые поясные сумки сборной Украины лучшим аксессуаром на летних Олимпийских играх в Токио. Это стильная победа!

13:30. Российская шпажистка Виолетта Колобова прокомментировала поражение в 1/16 финала:

Думаю, что самое главное сейчас для меня – это настрой, но я не смогла настроиться правильно на личные соревнования. Возможно, из-за нехватки соревновательной практики – год пропустила, в том числе сборы и турниры, пусть их было и немного из-за пандемии.

13:25. Российские велогонщики, как и многие другие команды, не получили питание на втором пункте по вине организаторов, заявил главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян. Еще один камень в огород руководства Игр?

13:20. Золото поедет в Косово! Дзюдоистка Дистрия Красники в финале соревнований в весовой категории до 48 кг победила представительницу Японии Фуну Тонаки.

13:15. Даниил Медведев рассказал об экстремальной жаре в Токио и даже предложил решение проблемы:

Я считаю, что нужно делать, как в Мексике, где матчи начинаются часов в шесть вечера. Жара к этому времени сильно спадает. Я не думаю, что по ходу турнира что-нибудь изменится, но можно было бы так сделать.

13:10. А футболистка Замбии Барбра Банда положила уже второй хет-трик подряд! Это рекорд Олимпийских игр. Что за машина!

13:05. Украинка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 48 кг!

13:00. На мастерстве Вероника Кудерметова и Елена Веснина прокатили немок в первом сете – 6:2. Так держать!

12:55. Российский гимнаст Давид Белявский оценил свое выступление в квалификационных соревнованиях:

Я немного расстроился, что не попал в финал (личного) многоборья, но в этом ничего страшного нет, так и должно быть, значит. Самое главное – это команда, я это говорю на каждых соревнованиях

12:50. CAS отменил решение МОК о лишении аккредитации главы Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова. Не медальная, но все же победа на Олимпиаде!

12:45. Вероника Кудерметова и Елена Веснина начали свои матч в женском парном разряде. В соперниках теннисистки из Германии – Фридсам и Зигмунд.

Елена Веснина и Вероника Кудерметова на Уимблдоне-2021 Фото: Getty Images

12:40. Дзюдоист из Казахстана Елдос Сметов проиграл японцу Наохиса Такато в полуфинале и теперь будет биться за бронзу. В бою за третье место его ждет представитель Нидерландов Торнике Чакадуа.

12:35. Не получилось! Как же обидно Муртазаева уступает сопернице 8:11. Теперь Айзанат сразится за бронзу, что тоже очень даже хорошо. Ждем!

12:30. В Токио стартовал женский турнир по водному поло. Сборная России сыграет с командой Китая. Начало матча в 13:50! Турнирное положение: США – 2 очка (1 матч), Россия – 0 (0), Венгрия – 0 (0), Китай – 0 (0), Япония – 0 (1).

12:25. А у шпажисток очень жарко! 6:6 в третьем периоде между Айзанат Муртазаевой и Сун Йен. Похоже, уступать не собирается ни та, ни другая.

12:20. Ан Сан и Ким Чже Док из Южной Кореи завоевали золотые медали в миксте в стрельбе из лука. В финале южнокорейская сборная со счётом 5:3 победила Габриэлу Шлессер и Стива Вийлера из Нидерландов. Бронзовые медали достались мексиканцам Алехандру Валенсии и Луису Альваресу.

12:15. Айзанат Муртазаева очень бодро начала полуфинал, вела 2:0, а соперница Сунь Йен получила желтую карточку. Но под конец расклеилась во втором периоде, пропустила 3 укола и проигрывает 2:5.

12:10. Эх… Россиянка Людмила Воронцова уступила итальянке Ирме Теста 1:4 в 1/16 финала боксерского турнира. Весовая категория – до 57 кг.

12:05. А вот и поздравления для первой российской медалистки в Токио! Министр спорта Олег Матыцин поздравил Анастасию Галашину.

«Очень рад за Анастасию Галашину, завоевавшую серебряную медаль для российской команды на Олимпиаде в Токио в стрельбе из пневматической винтовки. Россиянка долго лидировала, а в заключительном выстреле совсем чуть-чуть не хватило до золота. Но все равно это большое достижение для молодой спортсменки. Поздравляю Настю и ее тренеров», – приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

11:56. В мужской индивидуальной гонке, где победил эквадорец Карапас, россиянин Павел Силаков – 32-й, Александр Власов – 59-й, а Ильнур Закарин гонку не завершил.

Ильнур Закарин Фото: Getty Images

11:50. Нидерландка Кики Бертенс проиграла чешке Маркете Вондроушовой – это был ее последний матч в карьере. Спасибо за крутой теннис, Кики.

11:44. Андрей Рублев и Карен Хачанов, к сожалению, проиграли американцам Раму и Тиафо в панном разряде. Первая потеря в теннисе у России. Как же жаль. 6:7, 7:6, 11:9 – дальше идут американцы.

11:40. На Токио идет тропический шторм «Ин-фа», и он может внести корректировки в расписание Олимпиады. «Соревнования в академической гребле уже были перенесены, о чем мы и сообщали СМИ. Что касается расписания на 26 июля, мы уже подстроили график соревнований, перенесли их на сегодня или завтра. Детали будут сообщены дополнительно», – сообщил представитель организационного комитета.

11:35. Украинская дзюдоистка Дарья Белодед проиграла японке Фуне Тонаки и не вышла в финал. А ведь могла претендовать на золото – спортсменка-то топ!

11:30. Эквадорец Ричард Карапас выиграл золото в мужской индивидуальной гонке, 234 километра проехали спортсмены. Серебро у бельгийца Грега Ван Авермата, бронза у словенца Тадея Погачара.

11:22. Новый успех российских спортсменов! Илья Лешуков и Константин Семенов переиграли испанскую пару на групповом этапе 21:19, 22:20. Дальше будет матч с австралийцами, но это не сегодня.

11:12. Теннисист Аслан Карацев рассказал, что участие в Олимпиаде и выигрыш медали – его мечта.

Я не знаю, почему многие отказались от участия в Олимпиаде ради US Open – это несравнимые вещи. Для меня Олимпиада – это очень престижно, и выиграть медаль – это мечта

11:04. Еще одно разочарование утра: гимнаст Артур Далалоян не вышел в вольных упражнениях, в упражнениях на коне и опорном прыжке. Увы, но травма дала о себе знать.

10:55. По данным Inside the Games, около 100 американских спортсменов отказались прививаться от коронавируса перед Олимпиадой. Всего в Токио прибыли 613 атлетов из Штатов.

10:49. Главный соперник Даниила Медведева и по совместительству лучший теннисист планеты Новак Джокович уверенно прошел первого соперника на ОИ – Уго Дельен из Боливии выиграл всего четыре гейма, 6:2, 6:2.

10:40. Теннисисты из России в Токио пока не отдают ни партии. Андрей Рублев и Карен Хачанов на тай-брейке взяли первый сет у Рама и Тиафо.

Андрей Рублев Фото: Getty Images

10:35. Владимир Иванов и Иван Созонов проиграли в бадминтоне датскому дуэту Аструп/Расмуссен в двух партиях – 13:21, 18:21.

10:30. Сборная России с победы стартовала с победы в волейбольном турнире. Аргентина повержена в четырех партиях: 21:25, 25:23, 25:17, 25:21. Уверенно, на стиле.

10:23. Еще один комплект наград разыгран, на этот раз в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Золото забрал иранец Джавад Форугхи, который показал олимпийский рекорд. Серебро завоевал серб Дамир Микеч, бронзу – китаец Вей Панг.

10:10. Ай, ну как же обидно! Камиль Ибрагимов проиграл в 1/4 корейцу Киму Хьюнвану. Вел 14:12, но пропустил три укола подряд.

10:04. 25:17 – разгромом латиноамериканцев закончилась третья партия в баскетболе. Сборная России заиграла мощнейше.

10:02. Анастасия Павлюченкова рассказала, как получила тепловой удар во время матча первого круга против Сары Эррани.

Хорошо начала, подготовка шла без проблем эти дни. Но такие вещи, как тепловой удар, не могу контролировать, не ожидала такой жары. Когда тренируешься, все же есть время на отдых, а тут игра без перерывов. Я даже расстроилась, потому играла хорошо, было бы обидно не закончить матч. Вела с запасом, но во втором сете плохо себя почувствовала при счете 3:0. От жары даже в какой-то момент проблемы с дыханием появились

09:58. Карен Хачанов и Андрей Рублев начали парный матч против Раджива Рама и Фрэнсиса Тиафо из США. Пока уступают с брейком российские теннисисты 1:2 в первой партии.

09:53. Хотите быть в курсе медальных раскладов Игр? Для этого нужно всего лишь кликнуть по ссылке

09:51. Китай завоевал второе золото этих Игр. Хоу Чжихуэй стала лучшей в соревновании тяжелоатлеток в весовой категории до 49 кг. Серебро у девушки из Индии Чану Сайхом Мирабаи, бронза – у представительницы Индонезии Винди Кантика Ашаи.

09:45. Российские волейболисты раздухарились – 15:8 ведут в третьей партии у Аргентины. Так держать!

09:42. Да-да-да-да! АЙЗАНАТ! В полуфинале наша спортсменка, переиграла она Вивиан Конг. В первом отрезке уступала, но в конце разгромила соперницу – 15:10 в итоге. Есть очень хорошие шансы на медаль.

09:33. Айзанат Муртазаева уступала 1:3, но сравняла счет. Очень горячий поединок в женской шпаге.

09:31. Волейболисты собрались и затащили вторую партию против Аргентины, там 1-1. Причем концовка была нервной, чуть преимущество в четыре очка не разбазарила команда Туомаса Саммелвуо.

09:24. Все следим за шпагой: Айзанат Муртазаева борется за полуфинал против девушки из Гонг-Конга Вивиан Конг.

09:20. Баскетбол 3х3 – россйиский национальный вид спорта? По первым результатам кажется, что именно так. Китайцы не смогли ничего противопоставить и в мужском виде – 21:13, победа России.

09:18. Женская сборная США по водному поло побила олимпийский рекорд – победа над Японией стала крупнейшей в истории (25:4).

09:15. Снова несу вам радостные вести с теннисных кортов: Аслан Карацев в двух партиях закрыл Томми Пола (6:3, 6:2) и вышел в 1/16 на Жереми Шарди. В эту же минуту определился соперник Даниила Медведева по следующему кругу – им стал индус Суммит Нагал.

Аслан Карацев Фото: Getty Images

09:06. Яна Носкова все же одолела француженку в борьбе за 1/32. Но дальше будет сильно тяжелее – в соперницах представительница Канады с сильно китайскими корнями Мо Чжан, а как вы знаете, настольники из Азии – законодатели мод.

09:04. Камиль Ибрагимов – в 1/4 в соревнованиях саблистов. Одолел он 15:13 немца Матьяжа Сабо. Отличный результат, но для медали еще придется попотеть.

08:58. Девушки из России уверенно забрали два матча в баскетболе 3х3, через минуту на паркет (или на площадку, скорее) выйдут мужчины. Соперник – опять Китай.

08:52. Яна Носкова в одной партии от выхода в 1/32 в турнире по настольному теннису. Взяла партию 11:9. А пока ждем окончательного результата, обязательно почитайте свежую забавную историю из этого вида спорта.

08:50. Волейбольная сборная неудачно стартовала против Аргентины: вела в два очка в первой половине стартовой партии, но дальше латиноамериканцы прибавили и забрали сет 25:21.

08:45. Если представители России и в настольном теннисе. Яна Носкова борется в 1/64 с француженкой Притрикой Павад. 2-2 по партиям, 1:0 в пятой ведет Яна, которая по котировкая – абсолютный аутсайдер противостояния.

08:42. И еще мельком о теннисе: в парном мужском разряде проиграли вторые сеяные из Франции Маю/Эрбер, сильнее их в первом круге оказались британцы Энди Маррей и Джо Солсбери. А через полчаса на корт выйдут Андрей Рублев и Карен Хачанов.

08:40. Карацев выиграл первый сет у Пола. Летит ко встрече с Жереми Шарди Аслан.

08:39. Серебряный призер Игр Анастасия Галашина рассказала, что помешало ей завоевать золото Игр: она упустила лидерство последним выстрелом.

У меня смешанные чувства, радость и горечь. Но в целом я счастлива. В последнем выстреле я допустила ошибку. Ничего серьезного. Это будет мне уроком на будущее. Я слишком сильно занервничала, затянула выстрел. Мои мысли были не там, где нужно. Я потеряла концентрацию. Объяснение очень простое. Но я рада серебру. Это большой шаг вперед для меня. Это моя первая Олимпиада – и сразу медаль. Я старалась не думать о соперницах, а просто делала свою работу

08:30. На теннисных кортах следим за еще одним российским теннисистом. Аслан Карацев следом за Даниилом Медведевым вступил в борьбу, играет с Томми Полом из США и ведет 4:2 с брейком в стартовой партии.

08:28. Женская сборная России по баскетболу 3х3 – умнички! Победили Японию в первом матче, а теперь разгромили Китай – 19:9. Очень солидный результат. А если учитывать, что в турнире участвуют 8 команд, кажется, что у наших есть шансы на медали. Тьфу-тьфу!

08:26. Артем Черноусов и Вадим Мухаметянов не вдохновились успехом Анастасии Галашиной и не вышли в финал в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Заняли 11-е и 23-е места в квалификации соотвественно.

08:23. Мужская волейбольная сборная России начала первый матч группового турнира против Аргентины. 2:0 ведем – но это буквально первые розыгрыши встречи.

08:17. Даниил Медведев – в 1/16 Олимпиады! Переиграл он в двух сетах Александра Бублика (6:4, 7:6) и далее сыграет с Суммитом Нагалом из Индии или Денисом Истоминым из Узбекистана. Эти ребята сейчас будут играть третий, решающий сет, похоже.

07:53. Ураааааааа! Айзанат Муртазаева победила американку на приоритете и вышла в четвертьфинал. 12:11 – очень горячий поединок получился.

07:44. Перед решающей трехминуткой Муртазаева ведет 4:3, хотя уступала 0:2. Надо поднажать и удержать преимущество.

07:38. Айзанат Муртазаева начала встречу с американкой Келли Харли. Это встреча за четвертьфинал.

07:33. В бадминтоне, не самом российском виде спорта, у отечественных спортсменов пока не ладится: Арам Махмуд проиграл индонезийцу Джонатану Кристи 0-2 по сетам: 8:21, 14:21. Но он пока никуда не вылетел, у бадминтонистов групповой этап.

07:28. Артур Далалоян сегодня выступил на всех шести снарядах, а после соревнований заплакал. Спортсмен сборной России не сдержал эмоций, потому что ради попадания в Токио форсировал восстановление после разрыва ахиллова сухожилия.

07:23. В боксе тоже не все гладко: Саадат Далгатова в весе до 69 кг проиграла в 1/16 финала тайке Маникон Байсон.

07:15. Юлия Личагина прокомментировала вылет в 1/16 Олимпиады в соревновании шпажисток.

Волнительно очень. Я очень сильно волновалась. Может быть, в каких-то моментах где-то не вышла, не держала руку. Опыта большого старта не хватило? Конечно. Это Олимпиада. Хоть мы все фехтуем на этапах, но Олимпийские игры – есть Олимпийские игры.

07:11. Что там в гимнастике, спросите вы? А там сборная России уверенно выступила в квалификации, проиграла только Китаю какие-то крохи баллов. Но это была лишь 1-я смена.

07:08. Единственный из мужчин, кто прошел в 1/8 в сабле – Камиль Ибрагимов. Он 15:13 победил Бенедикта Вагнера и в следующем раунде сразится с еще одним немцем Матьяжем Сабо.

07:04. Ох, только что у Россия проиграли двое саблистов. Увы, но Константин Лоханов 11:15 уступил корейцу Киму Чжон Хвану, а Виниамин Решетников – египтянину Элсисси Зиаду в упорнейшей борьбе, 13:15. Причем вел наш спортсмен 13:12, но пропустил три укола подряд.

06:46. Очень жарко сейчас в соревнованиях шпажисток и саблистов. Что касается девушек, то Виолетта Колобова выбыла в 1/16 от Александры Ярецкой из Польши, Айзанат Муртазаева победила Кайлинь Синьянхсиен из Гонконга (14:7) и пробилась в 1/8, Юлия Личагина тоже вылетела – от Маре Наваррие. Большие потери.

06:40. Есть у России определенные успехи в академической гребле: женская двойка Курочкина/Питиримова и двойка распашная Степанова/Орябинская прошли в полуфинал. Юху!

06:35. Даниил Медведев – наш теннисист, кто не знает – с брейка начал матч против казахстанца Александра Бублика и ведет в счете в первом сете.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

06:23. Очень интересно понаблюдать за таким слегка неизвестным видом спорта, как баскетбол 3х3. Женская сборная России уже добилась там определенных успехов, переиграла японок 21:18. Сегодня еще предстоит матч против Китая.

06:20. Сборная России по стрельбе из лука в миксте выбыла из соискателей медалей в Токио. Проиграла Турции в 1/8, к сожалению.

06:15. Есть и первый успех в теннисе: Анастасия Павлюченкова получила что-то вроде теплового удара во втором сете, но все же разгромила 6:1, 6:0 Сару Эррани из Италии и вышла во второй круг. Дальше сыграет либо с немкой Фридсам, либо с Уотсон из Великобритании.

06:10. Лучше Галашиной оказалась только китаянка Кань Янг. Она опередила Галашину на жалкие 0,7 балла (251,1 балла против 251,8). Третье место и бронза у Нины Кристен из Швейцарии (230,6 балла).

06:08. Анастасия Галашина – первая героиня сборной России на Олимпиаде. Она взяла серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Ура-ура-ура!

06:05. Всем привет! Олимпиада в Токио вчера открылась, а сегодня уже разыграны первые медали. Сейчас все расскажем в нашем мультилайве Eurosport.ru.

Токио-2020 1-е золото и вылет Рублева. Русские итоги за 25 июля 12 ЧАСОВ НАЗАД