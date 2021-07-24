Стрельба

10 м. Пневматическая винтовка, женщины: Анастасия Галашина (серебро)

Анастасия Галашина лидировала до последнего подхода. Из 23 выстрелов только один был ниже десятки, но последний отправил спортсменку на вторую строчку, всего 8,9. При этом Анастасия принесла первую медаль в копилку России. Победу в последний момент вырвала китаянка Кань Янг, чьи нервы оказались крепче. Тройку замкнула Нина Кристен из Швейцарии.

Токио-2020 Гандболистки, волейболистки и Рублев. Программа 3-го дня ОИ 5 ЧАСОВ НАЗАД

Тхэквондо

До 58 кг, мужчины: Михаил Артамонов (бронза)

Михаил Артамонов выиграл бронзу в весовой категории до 58 кг – это вторая медаль России в первый день Олимпиады. В поединке за третье место Михаил победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана. Первый раунд он проиграл, но во втором сумел переломить ситуацию и довести в третьем поединок до победы. В главном противостоянии золото оспаривали Мохамед Халил Йендуби из Туниса и итальянец Вито делль'Аквила. Итальянец стал олимпийским чемпионом.

Теннис

1 раунд. Александр Бублик (Казахстан) – Даниил Медведев (Россия) – 4:6, 6:7(6)

Медведев сделал брейк в первом же гейме, не отдал свою подачу в дальнейшем и подал на сет. Во второй партии с брейком повел Бублик, но Даниил отыграл подачу и довел дело до тай-брейка, который получился крайне напряженным.

1 раунд. Аслан Карацев (Россия) – Томми Пол (США) – 6:3, 6:2

Аслан подал всего один эйс, но зато у его соперника – ни одного. Статистика двойных ошибок – две у Аслана против одной у американца. Российский теннисист реализовал три брейк-пойнта из четырех, у Пола была только одна возможность, которой он не воспользовался.

Аслан Карацев Фото: Getty Images

1 раунд. Сара Эррани (Италия) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 0:6, 1:6

Анастасия дважды подала навылет и допустила одну двойную ошибку, у ее соперницы – ноль эйсов и ноль ошибок на подаче. Анастасия реализовала 7 брейк-пойнтов из 12, итальянка – 1 из 3.

1 раунд. Елена Веснина/Вероника Кудерметова (Россия) – Анна-Лена Фридсам/Лаура Зигемунд (Германия) – 6:2, 7:5

1 раунд. Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) – Раджив Рам/Фрэнсис Тиафо (США) – 7:6(3), 6:7(5), 10:12

Баскетбол 3х3

Мужчины

Россия – Китай – 21:13

Нидерланды – Россия – 18:15

24 июля на Олимпиаде впервые в истории стартовал турнир по баскетболу 3x3. В первый игровой день мужская сборная России обыграла команду Китая (21:13), но уступила Нидерландам (15:18).

Женщины

Россия – Япония – 21:28

Россия – Китай – 19:9

Девушки начали успешнее. Первым в олимпийской истории матчем в этой дисциплине стала как раз встреча сборных России и Японии, завершившаяся победой россиянок (21:18). Во второй встрече они взяли верх над действующим чемпионом мира – сборной Китая (19:9).

Волейбол

Россия – Аргентина – 3-1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21)

Стартовал и групповой этап мужского волейбольного турнира. Сборная России обыграла команду Аргентины. Матч завершился со счетом 3-1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21) – волейболисты отдали только первую партию. Самым результативным игроком в составе команды стал Максим Михайлов, набравший 14 очков. 11 – у Дмитрия Волкова, 8 – у Егора Клюки.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

В медальном зачете Россия занимает 10-е место с двумя медалями (0-1-1), лидируют китайцы 4 (3-0-1).

Токио-2020 🔴 Первый день ОИ окончен. У России серебро и бронза 13 ЧАСОВ НАЗАД